MissAV公佈2025年6月人氣女優TOP20 石川澪入榜！新一姐地位超穩
撰文：爆檸哥
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MissAV 2025年6月最受歡迎女優排行榜已經公佈，今次20強當中因MissAV「復活」後受「懲罰」的石川澪強勢登榜，而河北彩伽遺憾跌出三甲。彌生美月則力爭上游重入三甲獲得一席，但依然敵不過一姐之位。
松本一香、彌生美月、美園和花和新人王瀨戶環奈貴為最新AV界4大天后，在六月並無意外穩坐1-4位，而上月勇闖第2位的河北彩伽則稍跌至5位。其餘20強亦未見新面孔，但值得一提的是曾因MissAV「復活」後受「懲罰」的石川澪在這個月亦榜上有名，空降6位。
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2025年6月最受歡迎女優TOP 11-20
+5
TOP 20 清原みゆう
TOP 19 渚光希 渚みつき
TOP 18 波多野結衣
TOP 17 美谷朱里
TOP 16 椿莉香 椿りか
TOP 15 森澤佳奈 (飯岡佳奈子) 森沢かな（飯岡かなこ）
TOP 14 小宵虎南 小宵こなん
TOP 13 新井リマ
TOP 12 天馬ゆい
TOP 11 夢乃愛佳 夢乃あいか
2025年6月最受歡迎女優TOP 6-10
TOP 10 木下日葵 木下ひまり
TOP 9 乙愛麗絲 乙アリス
TOP 8 倉本すみれ
TOP 7 沙月恵奈
TOP 6 石川澪
2025年6月最受歡迎女優TOP 1-5
TOP 5 河北彩伽
TOP 4 松本一香 松本いちか
TOP 3 彌生美月 弥生みづき
TOP 2 美園和花
TOP 1 瀬戸環奈
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