MissAV公佈2025年9月人氣女優TOP20　老將「讓位」多個新名字入榜

MISSAV女優9月的排名榜出爐！今個月的20強有不少新名字打入榜，而首五位女優也有大調動，上月難得打入五強的沙月惠奈「地位」不穩跌出頭五名，相反新人王瀨戶環奈由上月第11位大躍進，究竟今個冠軍誰屬呢?



逢澤みゆ由偶像團體「Flap Girls School」出道，及後轉戰AV界(IG@逢沢みゆ)

從今次20強的名單中，見到不少新名字，例如逢澤みゆ、柏木こなつ、川越にこ、清原みゆう、楓ふうあ和田野憂入圍，部分因為有新作而人氣度大增。

當中排第十位的逢澤みゆ由偶像團體「Flap Girls School」出道，及後轉戰AV界。擁有甜美臉蛋及傲人F級魔鬼身材的她才年僅22歲，已深受老司機們喜愛，不過進軍AV界拍片年初東窗事發被父親發現，氣到命令她直接退出，沒想到她卻堅持繼續拍片，父女關係降至冰點，未知現在兩父女是否已破冰。

有「料理美少女」之稱的川越仁子（川越にこ）(IG@川越にこ)

至於排第十一位，有「料理美少女」之稱的川越仁子（川越にこ），18 歲時隻身前往東京，不僅通過餐廳各項技能檢定，還擁有蔬菜品評師證照，最後在意大利餐廳擔任廚師，2024年2月才轉投 AV 界。身高 150 公分的她，擁有一身 D 級身型，眼大大的她相當討喜，絶對是未來AV女王的黑馬人選。

2025年9月最受歡迎女優TOP 11-20

Top 20 田野憂

Top 19 波多野結衣

Top 18 天馬ゆい

Top 17 楓ふうあ

Top 16 美谷千里

Top 15 清原みゆ

Top 14 森日向子

Top 13 木下日葵

Top 12 川越仁子（川越にこ）

Top 11 柏木こなつ

2025年9月最受歡迎女優TOP 6-10

Top 10 逢澤みゆ

Top 9 乙愛麗絲

Top 8 倉本すみれ

Top 7 沙月惠奈

Top 6 石川澪

2025年9月最受歡迎女優TOP 1-5

Top 5 彌生美月

Top 4 美園和花

Top 3 松本一香

Top 2 河北彩伽

Top 1 瀨戶環奈