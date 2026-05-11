20歲女大學生太依戀ChatGPT致焦慮失眠　專家：警惕逃避現實社交

AI科技進入民眾的生活，越來越多人跟AI相處，成為工作、學業、休閒上的好夥伴，還有人進一步培養和AI談心，把平常說不出口、別人不想聽的話告訴AI，並從AI中得到反饋，補足心靈的空缺。



然而過度依賴AI，會有哪些後果呢？透過台灣心理學專家楊聰財的訪問，帶您一起來深入探討。

越來越多人從AI中得到反饋，補足心靈的空缺。（igor-omilaev@unsplash）

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AI情感依賴症候群

當人們長期且頻繁地使用AI，產生進行情感交流和心理支持，逐漸減少與真實人類的互動時，精神醫學領域稱之為「AI情感依賴症候群」，是一種對「虛擬情感連結」產生依附的行為模式。

在生理層面，年輕人對AI依賴比例明顯升高，AI的即時回應會刺激大腦釋放多巴胺，產生愉悅與滿足感，比起和人互動久了，還不一定能產生成就感和安全感。

在心理層面，AI給出的回應比較不具「批判性」，成為人們抒發情緒、逃避社交焦慮的安心出口，民眾將AI視為理想的傾聽者和情感替代品，尋求在人際關係中難以獲得的理解與接納，這種依賴，往往潛藏著深層的心理需求缺口，如安全感不足、原生家庭的冷漠或人際受挫的創傷。

和社會疏離層面

在社會層面上，原本Z世代習慣以社群媒體作為主要社交工具，真實的人際交流相對減少，當他們對於面對面互動感到壓力與恐懼，難以在家庭或同儕中表達真實情緒時，AI扮演了安全且低成本的替代品。

在精神靈性層面上，許多人習慣熬夜，AI不會因人、時、地而改變，即便在夜深人靜時，成為始終在線的忠實聆聽者，根本是隨時待命、有求必應，雖然AI沒有靈魂，卻能提供即時的反思與安撫，滿足人「我現在就需要陪伴」的靈性渴望。

女大生依賴Al案例

楊聰財醫師舉例，20歲的女大生小愛（化名），因在學校內，被社團朋友排擠，加上父母常年在外工作，原生家庭冷漠，每逢她遇到壓力時，總習慣性地打開ChatGPT，傾訴所有煩惱，包括學業壓力、被排擠的痛苦，甚至對未來人生的迷茫，她認為：

ChatGPT不會打斷我，更不會批評我，跟它互動，比跟男友或朋友聊還自在。

20歲的女大生小愛（化名）因現實生活被排擠，頻繁與ChatGPT傾訴、尋求安慰。（tim-witzdam@unsplash）

楊聰財說，小愛逐漸產生人際社交退縮，寧願花時間與AI深度對話，也不願主動與人見面或參與社交活動。長期下來，小愛的情緒調節能力開始外包給AI，一旦她覺得AI的服務中斷或回應不夠到位時，她就會產生焦躁感，想要逃避現實社交，她出現焦慮、失眠等症狀，最終被診斷為「AI依戀型社交逃避者」。

如何調整依賴AI

楊聰財分析，要意識AI無法取代真實人際互動帶來的長久安全感，避免將情緒調節能力完全外包給AI，學習自我安撫與情緒，認知AI的不批判是虛擬的，並每日記錄AI使用情形，反思在出現情緒和人際問題時，是否習慣性地依附AI。

楊聰財建議，鼓勵活出「愛人如己」的行動，操練愛人與被愛的能力，每週主動與至少3位朋友或家人聯繫，並確保至少一次面對面互動交流，孤單或低潮時，主動尋找信得過的人傾訴。

正確定位AI，將其用於輔助工作、學習和反思，而非情感上的完全依賴，重新體驗人與人之間真實的擁抱、肢體接觸和情感交流的溫度，這是科技永遠無法取代的醫治力量。

心理醫師看法總結

楊聰財解釋，人們寧可將情感託付給虛擬AI時，社會和關懷機構（如教會）必須思考如何提供真實的協助，讓它成為一個「可以安心流淚」、「安心被愛」的所在。

楊聰財說，破碎關係的修復和心靈的醫治，最終仍需在人世間找到願意長久陪伴的重要他人。我們必須努力保有內在的真實與柔軟，將AI視為協助我們生活更美好的協作工具，而非情感依賴的替代品。

回到人被造的「原廠設定」——一個能與喜樂的人同喜樂，與哀哭的人同哀哭的生命體，才能找到人與人之間真實擁抱和互動的愛與溫度。

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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

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