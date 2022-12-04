口交前不可刷牙？專家警告15個口交NG位　喉嚨痛原來是性病的警號

在現今社會性行為的方式越來越多元化，口交更是不少人在性愛前戲中的「基本流程」，但是如何口交才真正安全?有甚麼情況是不適宜進行口交呢?台灣泌尿科醫師程威銘就分享指口交其實有多項需注意事項，若在不適當的情況下進行，分分鐘可能染上性病!



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台灣泌尿科醫師程威銘近日於個人Youtube頻道上分享大家在進行口交時時常犯的15個危險行為，醫師表示不論是被口交者或是口交者都常常有不同的NG位，大家常認為刷牙後進行口交才算乾淨，但醫師表示原來刷牙只會令你「感染風險」，而口交後若覺得喉嚨痛更是患性病的警號!

不論怎樣，大家都一定要謹記安全的性行為無論是甚麼時候都是最重要，以下是程醫師所列出的15項口交前必需注意的事項，快來看看吧!

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被口交的人要注意的6大事項

1.平常要修毛

如果被口交的人毛太多，其實會令對方在口交時感到辛苦，因他要不停撥開毛毛，一不小心還會吃到陰毛，對對方來說不太禮貌。

2.口交前一定要洗澡洗乾淨

男生們口交前一定要「洗澡洗乾淨」，尤其是包皮部分，一定要翻開來清洗，不然裡面藏有污垢，對方口交時就會聞到異味。

3.陰莖破皮有傷口避免口交

若男生們陰莖上有小小破皮受傷的話，就要切記盡量不要口交。因為人的嘴巴裡有很多細菌，若情到濃時也要戴上保險套保障自己，避免細菌感染了。

4.尿道灼熱有分泌物

如果男生們發現自己小便有灼熱的感覺，甚至可以擠出膿，這很有可能已經是感染或性病的症狀。那就要避免口交，杜絕可能將細菌傳給別人的風險，造成二次感染。

5.勿亂頂深插避免被咬傷

口交雖然是讓你舒服，但同時要記得顧及對方感受，不要按著別人猛衝猛桶。這樣除了會讓對方不舒服，更有可能會頂到對方的牙齒，陰莖也會易被牙齒刮傷，造成傷口。

6.口交一周後小便灼熱儘速求醫

如果在你被口交的一個星期後，例如陰莖上出現微小的傷口、潰瘍、長時間沒癒合，小便有灼熱感，甚至流膿。那你很有可能於口交時被傳染性病，通常症狀會在一個星期後產生，因細菌滋生會需要時間，出現這樣的狀況，一定要迅速就醫。

口交者要注意的9大事項

1.口交前盡量避免刺激性食物

在口交前，口交者應盡量不要進食刺激性的食品，例如麻辣、蔥蒜等比較辛香的食品，因為若你在口交前沒有清潔乾淨，那些辛香料便會傳到對方的陰莖上，造成刺痛和不舒服的感覺。

2.千萬不要刷牙和撩牙 Credit 《皮諾丘》劇照

雖然大家口交前要清潔，但千萬不要刷牙撩牙！因每當大家刷牙和撩牙時，都會對牙齦造成微小的傷口，而對方生殖器上的細菌，就很有可能會經由這些傷口，進到你身體裡。如果大家真的想要清潔，使用無酒精漱口水就可以了，不然的話口交時，酒精很有可能會讓男生痛到「跳起來」。

3.嘴內有傷口避免口交

若大家口腔裡本身有傷口還口交的話，那很有可能會變成讓對方陰莖上的細菌進入你身體的入口。所以，大家要避免帶傷口交，對方提出的話也要婉拒。

4.準備口交時觀察一下陰莖有否異狀

當大家準備進行口交前，可先假裝愛撫稍微檢查一下對方的生殖器，把包皮反開看看會否有破皮傷口，或是像「花椰菜」的東西，還有在握著陰莖時先擠一下尿道，看會不會有膿流出來，若有的話就切記千萬不要幫對方口交。

5.避免牙齒刮傷陰莖

口交時，大家盡量不要讓牙齒刮到對方的陰莖，因有可能會導至有傷口和流血，令感染風險增加。

6.對方「頂」太深要手握抵抗

如果對方很喜歡橫衝直撞，那大家要用手握著陰莖，讓他無辦法頂太深，造成你反胃的症狀。

7.包皮過緊，勿推太底

若你口交對象的包皮開口比較窄，不要硬吸或因應和推。因大家太用力的話很有可能一不小心把包皮退到太後。在過度摩擦的之下，包皮很有可能會腫起來退不回去，造成「嵌頓性包莖」，到時候就要到醫院做處理。

8.盡量避免精液入口

體液裡面可能有很多細菌，應盡量避免吞下，能避則避。除非大家真的很熟悉，而清楚知道是單一性伴侶，才可以有這樣的行為。

9.口交一個禮拜後喉嚨痛就要儘速就醫

若大家在口交一個禮拜後覺得喉嚨怪怪的，好像有痰或出現傷口的話，就可能要擔心會否是因幫對方口交而傳染了性病，有這樣的情況就一定要迅速就醫。

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