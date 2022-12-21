聖誕節｜公司聚餐一定要去？打工仔飯局5大規矩　斟茶都有潛規則

每逢節日或喜慶日子，不少人都需要出席飯局。其實無論是與朋友、親戚還是公司的聚餐都有一些禮貌和規矩必須遵守，有「辣媽CEO」之稱的張慧敏（Alison）「Son姐」日前就分享5點，以經驗之談教打工仔如何在飯局中好好表現。



有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」日前在她的Facebook專頁「職場慧眼-張慧敏Son姐」上分享到食飯規矩在任何環境場合下都一樣通用，分享5個貼士提醒打工仔正確的飯局規矩禮儀。

【1】唔去得唔得？

Son姐表示，如果公司請食飯不管是甚麼性質都是公務，只要名單上有你，都必須「主動愉快」、配合地出席。記住不要問「唔去得唔得？」！主角是人不是食物，食物只是陪襯，「好食食多啖，唔好食都要食，講完」。

【2】如何點菜？

在晚宴中一般公司都會已經預先點好菜，如果是食午餐、飲茶之類，Son姐講到除非事前講明員工可以自行點選，否則絕不可以自己揸主意。即使要叫，亦要等齊人才叫。「一心攞着數唔貴唔叫的行為，是極其小家的行為，個人品德品格，表露無遺」。

【3】應該坐邊度？

若公司有安排飯局的座位編排打工仔就應該要遵從，不應要求調位要求或和誰同座。要求同席人離座讓位，亦是極無禮貌的行為。如果要是只訂了圍數没有安排座位，Son姐提醒最中間的一枱是主家席，而背靠牆壁向着門口的座位是主位，必須要留給當日出席的最高層座。除非被邀請，又或者不知道應該座哪裡，問問安排飯局的部門同事就最穩陣。

【4】餐桌禮儀

Son姐表示若主家席的人未到達，除非得到通知，大家不能先上菜吃飯。除非知道同事們很熟絡知道大家不介意，否則必須記得用公筷。「飛象過河」揀餸食、挑最好的給自己吃都是不合宜行為，最好的應留給他人。如果別人幫你挾菜即使不喜歡吃亦要講「多謝」。要是渉及宗教信仰或者任何原因需要戒口，上菜時要先講明，同時千萬不能說教或批評其他人的飲食喜好及習慣。

【5】主動斟茶

打工仔應懂得主動斟茶，不要等人侍候，或者只斟自己那杯茶。亦要留意哪一個壺裝了甚麼茶，不要隨便斟「自己冇所謂，不等如其他個個都冇所謂」。另外吃飯期間亦不能低頭只顧吃，也不能玩電話、聽歌、睇影片，「簡直是無禮之極的行為」！

最後Son姐提醒到「不要以為食餐飯之嘛很簡單，當中可以看得到的絕不簡單」。如果連一個飯局都覺得無聊勉強，那這個人一定不太合群、做事也較獨斷。認為「從食相從餐桌禮貌可知出身家教」，因此打工仔更應該細心留意，做好應有禮儀。

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