兔年新年打麻將11個禁忌 鋪鋪輸可以點轉運？附麻將計番全攻略
撰文：爆檸哥
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兔年農曆新年又到，最好的娛樂活動必數打麻將發新年財！不但可以避開跟姨媽姑姐閒聊，亦可以借機賺零用。不過打麻將其實有不少禁忌，不小心觸犯不但食不到糊，更可能會輸光利市錢！正所謂寧可信其有不可信其無，不妨注意禁忌位求個安心！即睇兔年11個打麻將禁忌，保護利市錢！
關於麻將禁忌，除了為人所知的不可拍膊頭以外，其實還講究不少言語禁忌和座位選擇，不過大多執行上均不難，若好好注意能維持運勢，相信大家都相當樂意的。另外出牌和食糊方面同樣亦有一些禁忌要注意！
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注意禁忌外，亦有3大轉運方法，若你打麻將途中覺得事事不順，不妨參考👇👇👇點圖睇3大轉運方法👇👇👇
打麻將除了注意禁忌，仲要識計番！這一次《開罐 Opener》就為大家整理計番大全，大家記得Bookmark，到打麻雀的時候就可以清晰計番，不會再少收錢了！👇👇👇點圖睇麻雀計番大全👇👇👇
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兔年新年麻將有何禁忌？有甚麼方法可以轉運?
兔年打麻將有11個禁忌要注意，不論坐的方位，打麻將時講的說話都要注意，否則就會輸大錢。而萬一不好運鋪鋪輸，都有三個轉運方法可以參考。
打麻將最緊要識計番，應該如何計番呢?
一般港人都會三番起糊，對對糊、混一色、么九、九子連環、十三么，如何為之靚花、爛花都有學問。