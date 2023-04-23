美食冷知識｜印度根本沒「咖喱」！專家揭真相：是英國人偷懶
撰文：聯合新聞網
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各國美食令人垂涎三尺，而提到印度這個國家時，多數人的第一印象通常會想到「咖哩」。近日，一名網友到7-11買飯時，發現咖哩的口味眾多，一時之間不知道該選哪種才能品嘗到最接近印度正宗的咖哩。文章一出，引起網友們熱議，有內行人就揭露，其實「印度是沒有咖哩的」。
該名網友在Dcard上以「最接近正統印度的咖喱是哪一種？」為題發問，平常都隨便抓一個咖哩飯，但現在選擇越來越多，有日式、泰式、爪哇、星馬、馬薩拉 Masala等，看了都眼花撩亂，因此他很好奇哪種才能品嘗到最原始、最接近印度正統的咖哩。
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文章曝光，網友們紛紛留言：
「你只要用手抓著吃都是正統」
「肯定是爪哇，離印度比較近」
「沒加恆河水都不正統」
有內行人就指出：
「我記得印度是沒有咖哩的，咖哩是英國人發明的詞，馬薩拉是印度香料／調味料的統稱」
「從歷史角度來看的話應該是馬薩拉，因為ＭASALA是印度的一種烹飪的綜合調味料，每個人、每家店都有自己不同的『ＭASALA』，還會因為基底和加的東西變化，有不同名稱的菜餚，但在17世紀的英國人眼中都長得差不多，統稱他們都是curry」。
事實上，先前《鏡報》就曾報導過，美國佛蒙特大學宗教研究副教授、南亞研究專家伊莉絲（Ilyse Morgenstein Fures）解釋，「咖哩」一詞在任何南亞語言中都不存在，而之所以會出現該詞，可能是英國在殖民統治期間，將泰米爾語「kari」誤聽成「Curry」，於是就偷懶將咖哩統稱為「印度美食」，但在泰米爾語中「kari」其實是配菜、煙燻的意思。
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