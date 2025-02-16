脱髮｜專家揭吃這3類食品會甩頭髮　防脱髮4大食品這一款最有效！

隨着年齡增長，不少人都會出現脱髮問題，而學生、打工仔壓力大亦有機會提前開始出現脱髮危機。不過，轉用洗頭水、塗精華液也未必能有解決脱髮，植髮亦很花費時間金錢。到底日常生活中可以做甚麽減少脱髮呢？



《美女孔心》劇照

日本醫療情報網站「Medical DOC」早前公開文章，分享了能4種有助防脱髮的食物和應避免的3種食物。當中講到令頭髮稀疏的原因包括荷爾蒙、遺傳、血液循環、生活習慣、壓力和其他外在因素等。而要改善或預防脱髮，首先要考慮的就是飲食和睡眠等生活習慣。專家指出，頭髮的主要成分是角蛋白，而角蛋白大部分由蛋白質組成。換句話說，富含蛋白質的飲食就可以促進頭髮健康生長，維他命和鋅亦對頭髮生長有效，因此應平衡攝取這些營養素。

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防脱髮4大食品

豬肝

肝臟富含維他命A、B群、鐵、鋅及牛磺酸。 維他命A是製造頭髮主要成分角蛋白所必需的。而維他命B群與頭髮中黑色素產生，以及促進血液循環有關。 鐵質有助將氧氣和營養物質輸送到髮根，而鋅是毛囊和皮膚細胞分裂所必需的礦物質。 牛磺酸則有助抑制男性荷爾蒙分泌過多引起的頭髮稀疏的效果。

蠔

蠔富含鋅和氨基酸，是頭髮生長所必需的。 人體無法產生鋅，因此必須從飲食中取得。而蠔含有18種胺基酸，其中有人體無法合成的必需胺基酸。 攝取氨基酸則可以使血管更加靈活，使營養物質更容易到達頭皮，亦有效防止細胞老化和產啟用毛髮生長。

納豆

納豆是用納豆菌發酵軟化的大豆而製成的，含有大豆異黃酮、胺基酸、鋅和維他命等成分，可抑制導致頭髮稀疏的荷爾蒙。特別大豆異黃酮具有抑制雄性激素的作用，可有效預防AGA（雄性禿）。 維他命B群和E具有促進新陳代謝、改善頭皮環境的作用，能防止皮脂分泌過多和發炎引起的脱髮。

堅果類

除蛋白質外，堅果還富含維他命E和B群、鉀、鈣、鐵、鋅等維他命及礦物質。小小一粒集合多種有效防脱髮的營養素，亦富含脂肪酸，對身體有益，也能間接對頭髮產生正面影響。

對脱髮有效的食物包括含蛋白質的食物、含鋅的食物、含維他命的食物和含大豆異黃酮的食物。

富蛋白質食品：

肉、魚、牛奶、芝士、雞蛋、豆腐、納豆等

富鋅食品：

蠔、豬肝、瘦牛肉、小麥胚芽、日式油豆腐皮、腰果、雞蛋等

富維他命食品：

維他命A：雞肝、豬肝、蛋黃、鰻魚、紅蘿蔔、菠菜、南瓜、菊花

維他命B1：豬肉、火腿、鰻魚、吞拿魚、大豆、糙米、枝豆

維他命B2：豬肝、牛肝、雞肝、鰻魚、鰤魚、鯖魚、牛奶、納豆、杏仁

維他命C：油菜花、辣椒粉、椰菜、柿、奇異果、菠菜、蓮藕、小松菜

富大豆異黃酮食品：

大豆、納豆、醬油、味噌、豆渣等

防脱髮應避免的3類食品

要預防脱髮，高鹽、高糖和高脂肪的食物都應該少吃。 當中包括快餐、即食食品和甜點等加工食品。這些食物會阻礙血液流動，增加頭皮皮脂分泌，並阻止頭髮所需營養的吸收。

❌高糖／高碳水化合物

碳水化合物含量高的食物包括穀物、馬鈴薯、澱粉、砂糖和零食等。高糖食物會增加三酸甘油酯並導致血液循環不良，從而導致頭髮稀疏。 特別是高熱量和高脂肪食物被認為會促進5α-還原酶（頭皮還原酶）的啟用，是導致AGA（雄性禿）的原因之一。

❌高脂肪／高卡路里食物

高脂肪和熱量高的食物主要是油脂較多的肉類、乳製品和堅果。 這些食物富含脂質，是身體能量來源之一，但過分攝取、暴飲暴食會導致肥胖和動脈硬化，使血液變得黏稠、頭皮血液循環變差。角蛋白也會因為沒有足夠的營養到達頭皮而減少。

❌高刺激性食品

高刺激性的食物和飲料，例如香辛料和酒精，可能會引起頭皮發炎、血管收縮，間接導致頭髮稀疏。