撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-05-21 07:00

【維他／陽光／雀巢／道地】檸檬茶是不少港人的至愛飲品之一，坊間品牌眾多，應該如何選擇？《香港01》飲食頻道記者在超級市場中搜羅了13款紙包檸檬茶，從飲品的營養標籤比較糖份和鈉含量，發現含糖量榜首和榜尾相差近3倍！

《香港01》飲食頻道記者於北角惠康超級市場搜羅了13款紙包檸檬茶作比併。（駱煥琳攝）

一包檸檬茶有近7粒方糖

《香港01》記者比較13款檸檬茶後，發現最高糖份的一款檸茶，每100毫升就有13.6克糖，比原味可口可樂還高（每100毫升含10.6克），飲完一包250毫升，等於吃下6.8粒方糖（以每粒5克糖計算）！此外，榜首和榜尾含糖量差近3倍，所以如果想選擇較低糖的檸檬茶，應參考以下排名。👇👇👇有個品牌包攬最甜頭4位！按圖看哪款檸檬茶含糖量最高👇👇👇

+ 9 + 9 + 9

據世界衞生組織建議，成年人每日糖攝取量應少於50克，鈉攝取量應少於2000毫克。所以個別檸檬茶，不宜飲完一包又一包。看過糖含後，來看看鈉含量吧！雖然飲一包檸檬茶肯定不會超標，但不同檸檬茶鈉含量可以相靖差4.1倍，都值得留意。👇👇👇按圖看哪款檸檬茶鈉含量最高？👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

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