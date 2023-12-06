聖誕自助大餐2023｜推介10間任食生蠔、蟹腳、原條吞拿魚解體即食

聖誕大餐2023！聖誕節即將來臨，《香港01》好食玩飛記者為大家介紹10間食店聖誕大餐，自助任食一系列節日美食，如烤火雞、威靈頓牛柳、聖誕樹頭蛋糕等等，選擇多多又豐富，適合不同口味的朋友！（本文將持續加入性價比高的聖誕大餐推介）



（圖片來源：小紅書＠神奇的妙丽、朗廷酒店、港島海逸君綽酒店）

聖誕大餐2023【1】香港萬麗海景酒店咖啡室 —— 任食烤火雞、酒香烤火腿、威靈頓牛柳

香港萬麗海景酒店推出「『紛 · 饗』節慶大道」聖誕自助餐，不但有鮮嫩雪蟹腳、廣受喜愛的新鮮蒸焗龍蝦（每位成人一隻；小童半隻） （佳節前夕自助午餐除外） ，還有一系列歐洲傳統節日美食，如烤火雞（除夕夜除外） 、酒香烤火腿、威靈頓牛柳、烤牛肋骨（平安夜及聖誕節除外） 、聖誕樹頭朱古力蛋糕、聖誕餡餅等等，應節美食琳瑯滿目，加上一系列刺身、壽司及亞洲熱蕈等，充分刻劃舌尖上的節慶回憶！此外，酒店Mirage Bar & Restaurant還設有「萬」妙佳節下午茶派對及鎏金節日饗宴。

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萬麗海景酒店（圖片來源：萬麗咖啡室官方）

香港萬麗海景酒店咖啡室

供應日期：11月27日至12月31日

供應時段：11月27日至12月31日（12月24日至25日除外）/6:30 pm – 9:30 pm

12月24日至25日：5:30 pm – 7:30 及 8 pm – 10 pm



星期一至四佳節前夕折扣價：成人$646.4、小童$390.4

星期五至日及公眾假期佳節前夕折扣價：成人$678.4、小童$398.4

平安夜及聖誕節折扣價：成人$871.2、小童$529.2

除夕折扣價：成人$871.2、小童$529.2

地址：香港灣仔港灣道一號

訂座熱線：2802 8888

（透過萬麗網上商店預訂，可享高達七折優惠）



聖誕大餐2023【2】海逸君綽酒店Café ── 任食燒有骨牛肉 原條黃鰭吞拿魚解體表演

佳節來臨，四周將瀰漫著歡樂的聖誕氣氛。港島海逸君綽酒店也在2023年12月24日、25日、31日和2024年1月1日推出限定聖誕及新年節慶自助餐，大家可在80 呎長的自助餐桌上，任食燒有骨牛肉、烤火雞、片皮鴨、煎鴨肝多士、泰式炒蟹、蠔皇花膠鴨掌、豉椒蒸帶子、鮑汁海螺片扒菜膽及和牛炒蒜片等，同時設有更設有原條黃鰭吞拿魚席前解體表演，以及琳瑯滿目的凍海鮮，如即開生蠔、波士頓龍蝦、蟹腳、7 吋長阿根廷蝦、帶子刺身及更多食物可供選擇！現於11月19日或之前，透過酒店網上商店訂購，更可享有75折早鳥優惠！

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海逸君綽酒店Café

供應日期：12月24日、25日、31日和2024年1月1日

供應時段：12月24-25日自助晚餐 第一輪5:00pm-8:00pm；第二輪8:30pm-11:30pm



早鳥八折優惠價*：12月24日、25日、31日/成人$750.4、小童$526.4；2024年1月1日/成人$638.4、小童$446.4

地址：北角油街23號港島海逸君綽酒店3樓

訂座熱線：2121 2689

（*11月19日或之前經酒店網上商店預訂可享八折優惠）



聖誕大餐2023【3】Alva House——海陸珍饈 豐盛節日自助餐

自助餐是佳節饗宴不二之選，帝逸酒店的Alva House於2023年12月1日起，為了迎接佳節，廚師團隊將於自助晚餐時段特意炮製了應節的燒火雞、威靈頓牛柳、燒美國斧頭扒肉眼、蜜糖燒火腿、烤自家秘製羊腿等熱葷，並加入多款色澤繽紛亮麗的經典節慶甜點，如聖誕果子餡餅、聖誕蛋糕、聖誕意式果子包、聖誕薑餅、聖誕特色甜品等，一次過滿足大小甜品迷味覺！

帝逸酒店Alva House

供應日期：12月24日、25日、26、31日和2024年1月1日

供應時段：12月24-25日自助晚餐 第一輪5:30pm-8:00pm；第二輪8:30pm-11:00pm

12月26 自助晚餐 6:00pm-9:30pm

12月31日 自助晚餐 第一輪5:30pm-8:00pm；第二輪10:00pm至深夜

優惠價：12月24日-25日 自助晚餐 第一輪 成人$938、小童$508；第二輪 成人$888、小童$508

12月26日 自助晚餐 成人$888、小童$508

12月31日 自助晚餐 第一輪 成人$888、小童$508；第二輪 成人$688、小童$438

地址：香港沙田源康街1號帝逸酒店1樓

訂座熱線：3653 1168



聖誕大餐2023【4】8度餐廳——聖誕自助晚餐 任食即開新鮮生蠔

香港人最愛自助餐，聖誕佳節怎少得呼朋喚友來一頓海鮮盛宴？8度餐廳今年出海鮮主題自助餐，搜羅世界各地多款優質新鮮空運海鮮，包括即開新鮮生蠔、鱈場蟹腳、紐西蘭青口、海蝦及海螺等冰鎮海鮮無限任食，滿足度爆分。而刺身區亦會無限提供即點即切的新鮮刺身，另推介和牛刺身，入口帶著油脂香氣，牛肉入口即溶，濃而不膩。

凡於2023年12月20日或之前預訂自助餐並全數預繳，即可享8折優惠，而且於12月24-26日惠顧自助晚餐，酒店亦特別呈獻精彩節慶活動，分別有聖誕老人派禮物及小丑氣球活動，無論小朋友、大人都不可錯過！

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8度酒店 8度餐廳

供應日期：12月11日至12日31日

供應時段：12月11-23日 6:00pm-9:00pm；12月24-26日、31日 第一輪 5:30pm – 7:30pm；第二輪 8:00pm – 10:00pm

網上商店9折訂購價：12月24-26日 成人$691.2 (A)、$628.2 (S)、$565.2 (C)

*詳情價格可閱官網

地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號地下大堂8度餐廳

訂座熱線：2126 1960



聖誕大餐2023【5】尚廚 ── 回本海鮮自助餐

聖誕氣氛漸濃，九龍東皇冠假日酒店的尚廚也推出限定的「極地英熊聖誕樂」聖誕及新年自助餐！可嘗多款滿載佳節氣氛的菜式，如傳統聖誕烤火雞、蜜糖芥末燒有骨火腿、香草燒紐西蘭草飼肉眼牛扒等；以熊仔做主題的甜品，造型充滿節日氣氛，包括聖誕熊仔栗子樹頭蛋糕、聖誕紅絲絨蛋糕、模仿聖誕樹的白朱古力藍莓泡芙山、造型趣緻得意的白朱古力熊仔栗子棒棒蛋糕、紅莓朱古力布朗尼配熊仔朱古力，口味百變的即製鮮果千層酥、8款口味的Haagen-Dazs雪糕及朱古力噴泉等。

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皇冠假日酒店尚廚

供應日期：12月11日至2024年1日1日

供應時段：12月22日、24日、25日、31日 第一輪5:00pm-7:45pm；第二輪8:15pm-10:30pm，其他日子6:30pm至9:30pm

網上商店85折訂購價：12月22日 成人$634.6、長者$558.6、小童$463.6；12月24-25日、31日 成人$710.6、長者$634.6、小童$539.6

地址：香港將軍澳唐德街3號 香港九龍東皇冠假日酒店1樓

訂座熱線：3983 0618



聖誕大餐2023【6】The Food Gallery ── 特色脆皮燒肉捲、威士忌布丁

聖誕大餐首推朗廷酒店The Food Gallery的節慶自助餐！The Food Gallery推出「節慶自助餐樂園」，供應時令生蠔、冰鎮海鮮、香烤整隻火雞、意式脆皮燒肉捲，以及即點即製的溫暖麵檔等美食。當然，還有節慶甜品如百果餡餅、威士忌布丁、聖誕樹頭蛋糕和朱古力噴泉，讓大家在佳節中感受濃郁的聖誕氛圍。

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朗廷酒店（圖片來源：The Food Gallery 官方）

朗廷酒店The Food Gallery

供應日期：12月24-27日、31日至2024年1日1日

節日慶典自助晚餐：12月24-27日、31日至2024年1日1日/ 成人$988起

節日自助晚餐（12月其餘日子）：成人$848起，小童$488起

地址：香港九龍尖沙咀北京道8號

訂座熱線：2375 1133



聖誕大餐2023【7】Café Circles ── 美國安格斯肉眼、燒豬肉架

荃灣西如心酒店的自助餐廳——Café Circles，將會在聖誕期間供應聖誕主題大餐。大家屆時可以品嚐到聖誕烤火雞、香烤美國安格斯肉眼、牛肉威靈頓及燒豬肉架等菜式。甜品方面，有聖誕朱古力樹頭蛋糕、聖誕樹泡芙、聖誕布甸伴白蘭地香草汁等美點。而於今年11月18日之前訂座，更可享8折早鳥優惠。

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如心酒店 Café Circles

地點：荃灣西如心酒店 Café Circles

日期：12月24、25、26、31日及2024年1月1日

價錢：

2023年12月24至25日期間：成人$508起，小童及長者$508起

2023年12月26、31日及2024 年1月1日：成人$358起，小童及長者$308起



聖誕大餐2023【8】灣景廳——聖誕原隻火雞伴自家製餡腸、特級肉眼扒

今個聖誕節，灣景國際準備了琳瑯滿目的節慶美饌，打造全新聖誕新年自助晚餐！除皮脆肉嫩的燒聖誕原隻火雞伴自家製餡腸於12月24至26日、31日及2024年1月1日供應外，還加入了蜜糖芥末燒聖誕火腿或煙豬柳及燒美國特級肉眼扒等，從瀰漫空中的豐腴肉香中共度歡騰，喜迎新年！此外，在12月24至26日期間享用自助餐，還會有聖誕老人在灣景廳中派禮物，為親朋好友帶來驚喜！

灣景國際灣景廳（圖片來源：官方）

灣景國際灣景廳

地點：香港灣仔港灣道4號灣景國際

日期：12月24、25、26、31日及2024年1月1日

價錢：

2023年12月24至26日、31日及2024 年1月1日期間：成人$699起，小童及長者$639起



聖誕大餐2023【9】嶼坊——鵝肝黑安格斯牛堡、即開生蠔

在即將來臨的聖誕節，香港東涌世茂喜來登酒店將推出全新的節日自助餐，可讓大家大啖食一系列經典的聖誕節慶美饌，包括：香煎鵝肝黑安格斯牛迷你漢堡、魚子醬配小圓餅、脆皮乳豬、香烤珍寶大蝦及帶子、威靈頓牛柳及來自法國、美國、愛爾蘭或澳洲即開新鮮生蠔等，還有聖誕甜品，令大家歡度愉快的聖誕節！

東涌世茂喜來登酒店 嶼坊 Cafe Lantau

地點：香港東涌世茂喜來登酒店1樓

日期：12月22-26日、31-1日

價錢：12月22-25日、31日 成人$848、小童$488；12月26日、1月1日成人$748、小童$438



聖誕大餐2023【10】咖啡廳THE CAFÉ——任食戰斧扒、威靈頓牛柳

香港喜來登酒店的咖啡廳，在今個聖誕及新年打造一系列滿載節日氣氛的美饌，當中包括香烤原隻火雞、威靈頓牛柳、戰斧扒、香烤羊架、香草醃三文魚等的傳統美食；當然不可或缺咖啡廳自助餐招牌美食，以及逾十多款的冰鎮海鮮！甜牙兒萬勿錯過一系列由糕餅主廚精心製作的聖誕甜品，包括傳統黑森林蛋糕、聖誕樹頭蛋糕、聖誕老人慕絲蛋糕、拔絲泡芙塔、立體聖誕球、迷你聖誕樹抹茶朱古力撻等，於12月1日或之前確認預訂指定節慶自助餐並預付全額費用還可可享八五折早鳥優惠。

香港喜來登酒店咖啡廳THE CAFÉ！（圖片來源：官方）

香港喜來登酒店 咖啡廳THE CAFÉ

地點：九龍彌敦道20號

日期：12月24日至1月1日

價錢：

平安夜及聖誕節自助晚餐 成人$888，小童$444

聖誕節翌日自助晚餐 成人$768，小童$388

除夕自助晚餐 成人$808，小童$404

元旦自助晚餐 成人$718，小童$359

