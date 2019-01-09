【蜜汁燒雞髀食譜】金黃皮滑啖啖肉　2個動作唔怕半生熟！

油雞髀炸雞髀油雞髀……到快餐店，總是爭扎，想皮滑肉嫩，又想惹味脆卜卜，但又擔心熱氣千年油！不如自家製蜜汁燒雞髀，微脆香甜肉質嫩滑，兩者兼得，油分也可自己控制，但怕它肉太厚，外焦燶，內唔熟？只要記住兩個動作便可輕鬆解決！ 攝錄：劉晴、王夕子 剪接：王夕子

吃蜜汁燒雞髀，最享受的是它那大大塊皮、大大啖肉，正因肉太厚，若半煎炸的時間不足，內裡仍未熟透；但時間過長，卻容易焦燶。我們可先把雞髀揼鬆，就像豬扒那樣，讓肉質鬆弛，然後再以小刀𠝹它幾刀，可視乎大小而定，九龍城有間串燒店，主打的便是捱了12刀的巨型炸雞髀！𠝹時要用力一點，𠝹深一點，小心不要切斷便可。這樣不僅更入味，生燒或生炸便可縮減時間，保留更多肉汁。

蜜汁燒雞髀，不想放太多油，也可以用焗爐處理，把醃好的雞髀，放入已預熱攝氏180度焗爐，焗20-30分鐘，髹上蜜糖後再焗8-10分鐘便可。

蜜汁燒雞髀食譜

健康小貼士：

雞髀，是雞隻中最肥美的部分，雖然脂肪和卡路厘含量最多，但鐵質、蛋白質也最豐富，且容易被人體吸收，可強壯身體機能，對虛弱無力、月經不調有幫助。而當中的膠原蛋白更有助控制高血壓，防止心血管疾病。不過，經油半煎炸的蜜汁燒雞髀，脂肪熱量多，還是不宜經常食用。

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