【賀年食譜】素春卷脆卜卜金條惹人垂涎　餡料豐富鮮香常滿！

撰文：尹嘉蔚
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新年太多「好嘢食」！當中不乏香脆的油炸小吃，金黃色、脆卜卜，開油鍋「撈油水」祈願新一年財運亨通。
春卷是常見的小食，原來當初起源目的有祈求身體健康之意。
攝錄、攝影：李賢華、高啓光
剪接：李賢華
春卷是傳統小吃之一，多用蔬菜及肉作餡料，起源於立春當天，人們用餅皮包裹生菜，做成春餅或春卷，大家分享，用意祈求身體健康，此舉稱為「咬春」，後來春卷漸變成日常食物。春卷有港式、上海、越式，甚至法式，在香港，炸春卷是茶樓中常見的點心之一。
春卷的起源用意祈求身體健康，餡料多變。
春卷皮是高筋麵粉皮，被炸至金黃色，餡料豐富，可放冬菇絲、甘筍絲、粉絲和木耳等，可蘸喼汁享用。茹素者可摒棄肉絲，多放蔬菜餡料，粉絲是精華所在，一來可吸收多餘的醬汁，二來增加嚼感令層次更豐富。一條條炸至金黃香脆，狀如金條的春卷，作為賀年小食相當有氣氛。
素春卷食譜
健康小貼士：
炸春卷不免油脂較高，怕胖者宜點到即止，注意食用分量，也可以選擇焗的烹調方式減少油分攝取。
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|食譜
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素春卷（炸）
|材料
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薑絲適量、甘筍1/2條、豆乾2件、木耳70克、萵筍1/5條、水75毫升、海鮮醬1湯匙、糖1茶匙、鹽1/4茶匙、粟粉水30毫升、粉絲1紮、春卷皮8塊
|做法
|1.洗淨蔬菜，將薑、甘筍、豆乾、木耳及萵筍切絲。粉絲浸軟。
|2.熱鍋下油，加入薑絲爆炒，後加甘筍絲、豆乾絲、木耳絲及萵筍絲炒勻。
|3.加水、海鮮醬、糖及鹽拌勻，加粟粉水略為收汁，下粉絲煮至軟，盛起餡料待涼備用。
|4.將餡料放上春卷皮包起，另開粟粉水塗在收口位黏實，下油鍋用中大火炸脆完成。