【賀年食譜】素春卷脆卜卜金條惹人垂涎　餡料豐富鮮香常滿！

新年太多「好嘢食」！當中不乏香脆的油炸小吃，金黃色、脆卜卜，開油鍋「撈油水」祈願新一年財運亨通。 春卷是常見的小食，原來當初起源目的有祈求身體健康之意。 攝錄、攝影：李賢華、高啓光 剪接：李賢華

春卷是傳統小吃之一，多用蔬菜及肉作餡料，起源於立春當天，人們用餅皮包裹生菜，做成春餅或春卷，大家分享，用意祈求身體健康，此舉稱為「咬春」，後來春卷漸變成日常食物。春卷有港式、上海、越式，甚至法式，在香港，炸春卷是茶樓中常見的點心之一。

春卷的起源用意祈求身體健康，餡料多變。

春卷皮是高筋麵粉皮，被炸至金黃色，餡料豐富，可放冬菇絲、甘筍絲、粉絲和木耳等，可蘸喼汁享用。茹素者可摒棄肉絲，多放蔬菜餡料，粉絲是精華所在，一來可吸收多餘的醬汁，二來增加嚼感令層次更豐富。一條條炸至金黃香脆，狀如金條的春卷，作為賀年小食相當有氣氛。

素春卷食譜

健康小貼士：

炸春卷不免油脂較高，怕胖者宜點到即止，注意食用分量，也可以選擇焗的烹調方式減少油分攝取。

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