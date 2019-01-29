【賀年食譜】炸牛耳如薯片酥香脆卜卜　做法似曲奇簡單意頭好！

新年古老又傳統的油炸小食－炸牛耳，它有「手執牛耳」之意，泛指在某方面居於領導地位之人，鶴立雞群，也是「第一」的代名詞。 其實，自己都可以炮製牛耳，從此便不怕它失傳。 攝錄、攝影：李賢華、高啓光 剪接：繆鈞堤

據傳炸牛耳，最早出現在戰國時候，當時戰火紛紛，小諸侯互相結盟，共同抵擋敵人，在諸侯會盟時，盟主會割牛耳取血置於杯中，然後執杯分給各諸侯，立飲為誓，以示信守，這種方式就叫「執牛耳」，割下的牛耳會被切碎做成餅，分給各諸侯帶回自己的領地，這種餅便叫牛耳餅，後來人們覺得牛耳餅不好聽，改成了牛耳仔。

經歷了無數年代，牛耳仔變成了現在的十多款品種，好吃的牛耳仔口感香脆，特點之一用南乳調味，鹹鹹甜甜的酥脆味道讓人回味無窮。自己製作牛耳仔其實不太繁複，主要是搓兩個麵糰，然後各自擀平後，叠起再捲，最耐的步驟是將這份圓筒形的麵糰冷藏至少1.5至2小時，目的是為了易於切薄片，丟入油鍋中用中火炸脆便成。

炸牛耳食譜

健康小貼士：

炸牛耳油脂較高，怕胖者宜點到即止，注意食用分量。 南乳又叫紅腐乳，用紅曲米發酵製成的豆腐乳，含優質的蛋白和人體所需的多種氨基酸。

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