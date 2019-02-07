【臘腸炒芥蘭食譜】臘腸膶腸家肥屋潤　2種材料芥蘭翠嫩去苦澀

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以一道臘腸炒芥蘭，祝大家豬年家肥屋潤，「豬」事如意！

酒樓餐廳常見臘味炒芥蘭，但每次我總會挑走又黑又肥的臘肉，自己親手做就直接只用臘腸和膶腸，其實已足夠甘香惹味，炒過的芥蘭腴潤爽脆。

攝錄：李賢華

剪接：高啟光

臘腸炒芥蘭，除了鹹香的臘腸，我還用了膄潤鮮味的鮮膶腸，炒前，先放入鑊蒸熟，逼出一點油分，放涼後斜切。斜切是為了臘腸可以薄一點，不免太油膩，但又不致細碎。把它先炒香，盛起，餘下的油分可直接用來煮芥蘭，記得加糖和酒，去掉苦澀，還要加點水把它煮軟，最後把臘腸膶腸回鑊就可上桌了。

臘腸炒芥爛食譜

健康小貼士：

臘腸，屬醃製食物，高鈉高熱量，一條臘腸，約有19克脂肪，100-300千卡路里，不宜多吃，可選擇瘦或加廋臘腸，避免吸收過多脂肪。芥蘭，含豐富維他命C、鈣與抗氧化物，能增強身體免疫力、防癌抗衰老。

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食譜 臘腸炒芥蘭（炒）
材料

臘腸1條、膶腸1條、芥蘭半斤、薑適量、鹽半茶匙、糖1茶匙、紹酒1茶匙
做法 1. 臘腸、膶腸洗淨，放入鍋內以中大火蒸8分鐘。
2. 取出待涼後切片，備用。
3. 芥蘭浸洗淨，摘去老葉，斜切段。
4. 熱鑊落少許油，放入臘腸、膶腸以中大火炒香約2分鐘，盛起。
5. 原鑊放入薑片爆香，下芥蘭拌炒，注入少許水加蓋，大火煮至軟約3-5分鐘。
6. 加入臘腸、膶腸，下鹽、糖、紹酒炒勻後完成。

 

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