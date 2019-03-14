【素食食譜】溫拌杏鮑菇如手撕雞美味　開胃惹味解食慾不振　

不論吃素或吃葷，很多人也愛吃菇菌，它有豐富的蛋白質及纖維，是素食者獲取足夠營養的來源之一。 特別是杏鮑菇，做法多變，其質感及味道如雞髀肉近似，手拆杏鮑菇絲模仿手拆雞絲，拌勻辣汁惹味醒胃。 攝錄、攝影：李賢華、繆鈞堤 剪接：繆鈞堤

印象中有間手撕雞專門店，老品牌10年開分店逾50間，常引來人潮光顧，可惜「我唔食雞」無緣品嚐老店滋味。說起手撕雞，我喜歡用杏鮑菇代替。其實杏鮑菇模仿雞的能力超級高，運用蒸、炸、焗等烹調技巧炮製，可以變出炸雞扒、串燒雞和燒雞件等各適其適。用手撕開杏鮑菇比用刀切更有香味，菇絲一根根的肉質細膩，更感覺到杏鮑菇的靈魂。

溫拌杏鮑菇

拆了絲的杏鮑菇，可干煸、涼拌及煮湯，做法簡單、實惠省錢、好吃又好下飯。這道溫拌杏鮑菇，或者涼拌杏鮑菇也好，用上辣豆瓣醬、豉油、糖、芫荽等拌勻，吃來流順，刺激味蕾又醒胃。在春天濕漉漉的天氣，悶到令人發慌之際，總覺得帶辣味的小菜，在心理上可以驅驅濕氣，提振精神。

溫拌杏鮑菇食譜

健康小貼士：

杏鮑菇有豐富的蛋白質、膳食纖維、鉀和磷等礦物質、維他命及胺基酸，低脂及低熱量，是適合減重的食物，也可促進腸胃消化，調節血壓及降膽固醇。

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