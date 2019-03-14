【素食食譜】溫拌杏鮑菇如手撕雞美味　開胃惹味解食慾不振　

撰文：尹嘉蔚
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不論吃素或吃葷，很多人也愛吃菇菌，它有豐富的蛋白質及纖維，是素食者獲取足夠營養的來源之一。
特別是杏鮑菇，做法多變，其質感及味道如雞髀肉近似，手拆杏鮑菇絲模仿手拆雞絲，拌勻辣汁惹味醒胃。
攝錄、攝影：李賢華、繆鈞堤
剪接：繆鈞堤
印象中有間手撕雞專門店，老品牌10年開分店逾50間，常引來人潮光顧，可惜「我唔食雞」無緣品嚐老店滋味。說起手撕雞，我喜歡用杏鮑菇代替。其實杏鮑菇模仿雞的能力超級高，運用蒸、炸、焗等烹調技巧炮製，可以變出炸雞扒、串燒雞和燒雞件等各適其適。用手撕開杏鮑菇比用刀切更有香味，菇絲一根根的肉質細膩，更感覺到杏鮑菇的靈魂。
溫拌杏鮑菇
拆了絲的杏鮑菇，可干煸、涼拌及煮湯，做法簡單、實惠省錢、好吃又好下飯。這道溫拌杏鮑菇，或者涼拌杏鮑菇也好，用上辣豆瓣醬、豉油、糖、芫荽等拌勻，吃來流順，刺激味蕾又醒胃。在春天濕漉漉的天氣，悶到令人發慌之際，總覺得帶辣味的小菜，在心理上可以驅驅濕氣，提振精神。
溫拌杏鮑菇食譜
健康小貼士：
杏鮑菇有豐富的蛋白質、膳食纖維、鉀和磷等礦物質、維他命及胺基酸，低脂及低熱量，是適合減重的食物，也可促進腸胃消化，調節血壓及降膽固醇。
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|食譜
|溫拌杏鮑菇（拌）
|材料
|杏鮑菇3隻、辣豆瓣醬1湯匙、素蠔油1湯匙、豉油1湯匙、糖1湯匙、鹽少許、芫荽適量
|做法
|1.將全部調味料及芫荽拌勻成汁料。
|2.用大火蒸熟杏鮑菇約15分鐘，待涼後撕開成絲。
|3.將汁料拌勻杏鮑菇絲。
|4.可冷凍成涼菜或即時享用。