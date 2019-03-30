【健康湯水食譜】豆腐馬蹄紫菜湯加薑驅寒　低脂減壓增強體質

都巿人生活忙碌，早出晚歸，回家後想快速滾靚湯飲，可嘗試豆腐馬蹄紫菜湯。此外，夏天將至，是時候開始較清淡的飲食及減磅，迎接夏日。

滾湯快捷方便，同時食物本身的營養更易被保存。豆腐馬蹄紫菜湯，湯味清淡開胃，具有消脹除滯的功效，承如註冊中醫師楊恩劍寧所說，都市人平日壓力過大，這碗低脂的減壓湯可清熱解毒。高鈣的硬豆腐可潤燥生津；營養豐富的馬蹄，則可清熱去火；紫菜也可清熱利尿。至於芫荽有透疹作用，但治療麻疹必須在中醫師的專業指導下確定治療方法才好。

按圖了解食材的療效︰

豆腐馬蹄紫菜湯也有舒緩壓力的作用，面對壓力時，嘗試以正向的態度去面對，適時求助他人，比一個人面對可能更好，更重要是找出讓自己放鬆的方法及充足的睡眠。（參考資料：《藥膳對症食療事典》洪尚綱、郭威均、紀戊霖）

楊恩劍寧中​醫師對「豆腐馬蹄紫菜湯」的食用建議︰

豆腐馬蹄紫菜湯味道清淡有鹹鮮，有豐富的鈣質，而且低脂，有美容及助減肥的作用。

豆腐馬蹄紫菜湯性寒涼，有清熱解毒、利濕化痰、增強體質的功效，適合體質偏熱的人服用。

本品性質寒涼，可加薑片減低寒性，脾胃虛寒、容易腹瀉、肚痛的人慎服。

此湯品一星期可飲用一至兩次。如有疑問，請向中醫師諮詢。