【雞翼食譜】蒜蓉牛油雞翼滋味香脆　免焗爐4個步驟就搞掂

每次去越南餐廳，除了叫一碗湯河或檬粉外，都必定會點蒜蓉牛油雞翼。不過並非每間餐廳都做得好吃，之前就曾試過一些太厚粉的，吃起來很硬，相反自己煮的就較易掌握。 攝影、攝錄：李賢華、吳釨健 剪接：潘諾兒

蒜蓉牛油雞翼，一邊煮一邊已經聞到陣陣牛油香氣，離遠都聞得到，煞是誘人。縱然明知熱氣，但也按捺不住，吃完一隻又一隻。

有人會用焗的方法來烹煮，但並非人人屋企都有焗爐，所以會用半煎炸的，跟坊間的越南餐廳一樣。你或者以為會很麻煩，其實只需4個步驟就搞掂！

蒜蓉牛油雞翼食譜

健康小貼士：

牛油是牛的油脂，即動物脂肪，一般每100克硬牛油約有81克總脂肪，其中約7成是飽和脂肪，其餘為不飽和脂肪。據外國註冊營養師Charushila Biswas指出，吸收過量飽和脂肪會增加體內的壞膽固醇數量，將血管堵塞，導致心臟病和中風。營養師建議，每日攝取脂肪所提供的熱量中，飽和脂肪應佔10%以下，因此蒜蓉牛油雞翼也不宜多吃。

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食譜 蒜蓉牛油雞翼（炸） 材料 雞翼10隻、蒜蓉2湯匙、牛油30克、生粉適量

醃料：鹽1茶匙、糖1茶匙、胡椒粉少許、油少許、生粉半茶匙、酒少許 做法 1. 以醃料醃雞翼至少30分鐘，再撲上一層薄薄的生粉。 2. 鑊燒熱下油，開小火以半煎炸形式煎雞翼至熟透，盛起備用。 3. 洗鑊後，燒熱並用小火煮溶牛油，加入蒜蓉，其間不斷炒勻以防燒焦。 4. 蒜蓉微微轉金黃色後，即加入雞翼，轉中火拌勻，即成。

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