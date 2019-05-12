【健康湯水食譜】谷麥牙蘋果腰豆湯　健脾生津消滯除腹脹

谷牙、麥牙原來不難找，藥行已經買到，而且價格廉宜，煲蘋果及無花果最合適，清甜又滋潤。 請教中醫，此湯可對應解決吃高纖食物及豆類而引起的滯食，紓緩肚脹不適。 攝影：尹嘉蔚

近年環保的議題愈來愈流行，素食者人數不斷上升，佛誕將至，長洲居民在太平清醮期間會身體力行，實行一連三日的「齊齊齋」來提倡素食。但是，過量吃高纖維的食物及豆類會出現食滯的情況，請教註冊中醫師楊恩劍寧，針對吃素引起的消化不良，以下這款湯水可減吃滯後的不適，當然葷食者也可飲用。

谷麥牙蘋果腰豆湯

谷牙及麥牙是常用的湯料，在藥行可以買到，每樣各1両總計只是$5，兩者輕飄飄，目測下1両的數量也不少。個人經驗之談，記得將谷牙及麥牙封存好，最好用密封的器皿保存，否則會惹來一大堆螞蟻，非常駭人！使用前也須沖洗乾淨，直至見清水沒有雜質便可。煲湯後的谷牙及麥牙可以不吃，因為它們保留了谷糠及麥糠，入口非常粗糙多渣！谷麥牙蘋果腰豆湯，湯味清甜，湯色醇厚，各項湯料本身甜味已十分足夠，假如葷食者不用腰豆，可改用鰂魚或豬𦟌代替。

谷麥牙蘋果腰豆湯食譜

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按圖了解食材的療效︰

+ 5 + 4 + 3

楊恩劍寧中​醫師對「谷麥牙蘋果腰豆湯」的食用建議︰

谷麥牙蘋果腰豆湯性平，有健脾開胃、和中消食、增加食慾的效用。 適合素食者因澱粉類食物吃滯而出現的腹脹、消化不良等問題。 孕婦及哺乳媽媽忌服，避免回乳。 此湯品一星期可飲用一至兩次。如有疑問，請向中醫師諮詢。

食譜 谷麥牙蘋果腰豆湯（煲） 材料 谷牙1両、麥牙1両、蘋果2個、紅腰豆2両、乾無花果4粒、陳皮1/4塊、水3公升、鹽適量 做法 1. 紅腰豆浸軟，蘋果、谷牙及麥牙沖洗乾淨，蘋果切件。 2. 陳皮浸軟後，刮瓤備用。 3. 大火煲滾水後，放入全部材料。 4. 水再滾起後，轉慢火煲1小時，加鹽調味完成。

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