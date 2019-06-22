【夏天湯水食譜】蓮藕粟米紅蘿蔔湯　潤肺生津消暑解熱除煩燥

夏至，二十四節氣之一，這天太陽幾乎直射北回歸線，北半球各地的白晝時間為全年最長，天氣也開始愈來愈熱。盛夏氣溫高，宜吃有助清熱除煩的食物及湯水，除了冬瓜湯、荷葉湯、綠豆薏仁湯等，用蓮藕滾湯也有清熱除煩的效果。

註冊中醫師楊恩劍寧解釋，蓮藕是蓮的根莖，「蓮」一整棵植物的不同部分如蓮子、蓮鬚、蓮房、蓮子心、荷葉、荷梗等幾乎都可以入藥為用。生蓮藕，性寒，煮熟後味甘，性溫，有生津止渴、清熱除煩、養胃消食、養心生血、調氣舒鬱的效用。不過，煲蓮藕湯時忌用鐵器，避免蓮藕在烹煮過程中變黑。

按圖了解其他食材的療效︰

楊恩劍寧中醫師對「蓮藕粟米紅蘿蔔湯」食用建議︰

蓮藕粟米紅蘿蔔湯味道清甜，有健脾潤肺，清熱生津的功效，適合煩熱、汗多的夏天飲用，可補充失去的陰液。

此湯品適合一般人士飲用，一星期可飲用一至兩次。

如有疑問，請向中醫師諮詢。