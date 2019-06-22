【夏天湯水食譜】蓮藕粟米紅蘿蔔湯　潤肺生津消暑解熱除煩燥

撰文：尹嘉蔚
最後更新日期：
夏天湯水，從身體內做工夫，多喝湯、水，補充水分流失，也能消暑解熱除煩。
夏至，二十四節氣之一，這天太陽幾乎直射北回歸線，北半球各地的白晝時間為全年最長，天氣也開始愈來愈熱。盛夏氣溫高，宜吃有助清熱除煩的食物及湯水，除了冬瓜湯、荷葉湯、綠豆薏仁湯等，用蓮藕滾湯也有清熱除煩的效果。
蓮藕粟米紅蘿蔔湯
蓮藕粟米紅蘿蔔湯食譜
註冊中醫師楊恩劍寧解釋，蓮藕是蓮的根莖，「蓮」一整棵植物的不同部分如蓮子、蓮鬚、蓮房、蓮子心、荷葉、荷梗等幾乎都可以入藥為用。生蓮藕，性寒，煮熟後味甘，性溫，有生津止渴、清熱除煩、養胃消食、養心生血、調氣舒鬱的效用。不過，煲蓮藕湯時忌用鐵器，避免蓮藕在烹煮過程中變黑。
按圖了解其他食材的療效︰
+8
+7
+6
楊恩劍寧中醫師對「蓮藕粟米紅蘿蔔湯」食用建議︰
蓮藕粟米紅蘿蔔湯味道清甜，有健脾潤肺，清熱生津的功效，適合煩熱、汗多的夏天飲用，可補充失去的陰液。
此湯品適合一般人士飲用，一星期可飲用一至兩次。
如有疑問，請向中醫師諮詢。
|食譜
|
蓮藕粟米紅蘿蔔湯（煲）
|材料
|
蓮藕半條、粟米（去衣）1條、紅蘿蔔1條、腰果3両、南北杏1両、薑數塊、水2公升、鹽適量
|做法
|
1.將腰果浸半小時備用。
|
2.其餘材料洗乾淨，蓮藕、粟米及紅蘿蔔切塊。
|
3.煲滾水後，放入全部材料，水再滾起後轉中火煲1小時。
|
4.加適量鹽調味完成。
霸王花雪耳蘋果湯食譜
荷葉冬瓜薏仁湯食譜