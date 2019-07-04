【蛋食譜】番茄蛋拌麵水潤香甜　簡易家常菜這樣做色香味全

每個家庭都有自己的番茄炒蛋味道，某程度上是記起媽媽做飯熟悉的味道。 不只下飯還可拌麵，茄汁香、番茄鮮、蛋味濃、麵爽滑。 攝錄：岑卓熹、詹郭敏 剪接：陳錦超 攝影︰尹嘉蔚 場地提供：美亞廚具

太多形容詞讚美番茄炒蛋的美好，這道冠軍級的家常菜無人不曉，易入門卻難精，我總認為它是「考牌菜」，弄不好番茄便水汪汪、炒蛋又粗又硬、醬汁不夠隨時焦味濃……電視節目邀來的大廚也教大家煮番茄炒蛋，可想而知它蘊藏的技巧不淺。掌握雞蛋、番茄分開炒，最後才將兩者結合，也可做到出得廳堂的番茄炒蛋。

番茄蛋拌麵

先炒嫩蛋，再炒番茄，炒嫩蛋做法可從食譜圖看到要點，至於炒番茄的重點比較少人提及，在此分享一下︰

番茄不必切細細件，保留咬口也避免番茄汁流失， 番茄不用去皮，皮保護番茄肉，炒時挺身一點，皮也有豐富的番茄紅素。 炒番茄要加油，因為茄紅素是脂溶性的營養素。 炒番茄時加茄汁或茄膏，為了增色及增「茄」味。 水不要加太多，酌量即可，目的為融合番茄和茄汁，也避免易焦，控制在中火翻炒。 加糖、鹽調味，番茄炒蛋可以不加鹽，但一定要有糖！用來提起番茄的甘甜。

番茄蛋拌麵

煮起的番茄炒蛋，隨喜好下飯及拌麵，我認為配白麵最好，白麵即超市中的非油炸陽春麵、北京拉麵及上海麵，一般來說，非油炸麵的鈉質偏高，而番茄及雞蛋的鉀質卻非常豐富，食安中心也提議過「減鈉足鉀以防高血壓」及水腫問題，鉀可抑鈉，高鉀食物可排走體內多餘的鈉質，所以白麵跟番茄炒蛋，兩者在營養平衡及味道上真正是相得益彰。

番茄蛋拌麵

番茄蛋拌麵食譜

健康小貼士：

煮熟的番茄則含有豐富的茄紅素（Lycopenemia），茄紅素是類胡蘿蔔素中的一種，具抗氧化成分，可以抗衰老之餘亦能預防心血管疾病。 雞蛋有豐富的蛋白質、不飽和脂肪酸、維他命A、B、D及卵磷脂，卵磷脂有助分解血管中膽固醇，使血液流通預防心臟病。另外，它的飽腹感強，可幫助減少食量，有效控制體重。

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