【豆角炒蛋食譜】經濟簡單家常菜　童年快樂滋味！

論壇上網民曾票選「一世吃不厭的食物」，媽媽的飯位列第五，溫暖誰可比？簡單一道豆角炒蛋，是大家童年時的回憶嗎？ 攝錄、攝影：李賢華、鄧天傲 剪接：潘諾兒

既快捷又方便的食材 ，又能滿足一班「餓底」，想想看雞蛋該當之無愧，番茄炒蛋、苦瓜炒蛋、叉燒炒蛋、蟹柳炒蛋…豈能沒有豆角炒蛋？它可算是「細路仔餸」之一，簡單經濟又有益，炒蛋香，豆角粒甜，空口吃美味，拌飯吃更佳。即便是烹飪的創意可以無窮，但我相信人總有「腦窮」的時候，此刻最簡單的家常菜便可大派用場了。

豆角炒蛋

每個家庭自有一道「名菜」，我家中的名菜便是豆角炒蛋，那是我孩童時代的快樂。有時因為豆角較貴，媽媽改用三色雜菜粒炒蛋。基本上豆角炒蛋簡單又普遍，很多家庭主婦都識煮，也有獨門的套路或秘笈。簡易方法，先將豆角汆水，熱水內放少許油及鹽，令豆角更有光澤，然後下鍋快炒，加蛋漿，先勿動，等雞蛋周邊及底部開始凝固，才快快與豆角炒勻，看到雞蛋七至八成熟便可上碟。

豆角炒蛋食譜

健康小貼士︰

雞蛋有豐富的蛋白質、不飽和脂肪酸、維他命A、B、D及卵磷脂，卵磷脂有助分解血管中膽固醇，使血液流通預防心臟病。另外，它的飽腹感強，可幫助減少食量，有效控制體重。 豆角，又名豇豆，味甘、性平，不僅對脾胃好，並且有助利水消腫及緩解便秘。它含有蛋白質、植物性脂肪、碳水化合物、纖維、各項維他命及礦物質，其中以磷的含量最豐富。

相關食譜：

【炒蛋食譜】苦瓜炒蛋清爽滑嫩 15分鐘簡單小菜夏天必備

苦瓜炒蛋食譜

【賽螃蟹食譜】雞蛋扮螃蟹媲美真蟹味 欺騙慈禧的宮廷菜散落民間

賽磅蟹食譜

食譜 豆角炒蛋（炒） 材料 豆角半紮、油適量、鹽少許、雞蛋4隻 做法 1.將豆角洗乾淨切粒，熱水內放少許油及鹽，先將豆角汆水，撈起備用。 2.雞蛋打拂成蛋漿。 3.熱鍋下油，加豆角用大火快炒。 4.轉中火，倒入蛋漿，見周邊及底部開始凝固，炒勻豆角，雞蛋7分熟，熄火完成。

【第一屆武博】武術唔關你事？手感、眼界、反應、身體協調、雙手控制能力，一定關你事！武博「武館街」內的8個武術遊戲，讓你逐一挑戰，親身體驗武術的樂趣，記得約定好友一同前來踢館！5月3至5日，眼界．決定境界，九展見！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁