【香茅煮大蜆食譜】東南亞風味提鮮香料簡單易買　湯底清甜全靠…

自從多煮了蜆的菜式之後，發覺身邊原來不少朋友都愛食蜆。中式煮法有豉椒炒蜆、日式有清酒煮蜆，今次就示範一個東南亞風格的香茅煮大蜆，是越南一帶的人氣菜式，各種香料有提鮮之用，那個湯清甜得讓人飲到一滴不漏。 攝影、攝錄：李偉軒、詹郭敏 剪接：詹郭敏、黃卓敏

平時都是煮中菜多，最怕挑戰泰國、越南、星馬等地的菜式，因為覺得香料多，買一大瓶，用完一次又不知何時再有下次，最終也是「嘥料」。不過慢慢地發現，不少香料其實沒想像中難找，以今次的香茅煮大蜆為例，香茅、檸檬葉、青檸等，原來在大型超市已經有，南薑亦在街市雜貨舖找得到。一整條的香茅並沒有甚麼味道，因此切段和烹煮前必須拍扁；而南薑跟一般薑不同，外皮顏色較深，且隱隱約約滲出甜味，不純粹得個辣字。

除了香料，香茅煮大蜆還會加雞湯，本來已增添一份鮮味，然而光是雞湯還不夠，強烈推薦讀者加椰青水！若你想飲到新鮮椰青水，當然能買個椰青；想慳工夫的話，去超級市場買現成椰青水都可以，大約$10/支，分量亦剛好。筆者本來不飲椰青水，但煮進湯裡後卻是另一種感覺，十分清甜，也更能突出蜆的鮮味。

香茅煮大蜆食譜

健康小貼士：

蜆含豐富鐵質，具補血效用，有助維持新陳代謝。 在中醫角度，蜆主治開胃、明目、利小便等，在《本草綱目》中亦有記載。香茅的鈉含量很低，每100克新鮮香茅只有6毫克鈉質，除此之外亦有中和胃酸、治療胃痛的功效，另可改善貧血、調和腸胃。

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