【素食食譜】豉椒炒素魷簡單家常菜　杏鮑菇仿魷魚圈夠像真夠入味

撰文：尹嘉蔚
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豉椒炒鮮魷是簡單的家常菜，素菜版以杏鮑菇代替魷魚，切塊挖空扮魷魚圈仿真度高，是不錯的代替品。
攝錄、攝影：岑卓熹、楊帆
剪接：陳錦超
場地提供：美亞廚具
豉椒炒鮮魷，鮮味的魷魚配惹味的豆豉蒜蓉醬，見坊間大師傅快炒快起鑊，香味足鑊氣夠，讓人大快朵頤，亦有人加入開胃的味菜（鹹酸菜）拌炒，令整頓菜的味道層次更豐富。素食版的豉椒炒「鮮魷」，簡單方法以買入素魷魚圈的仿肉食品，由於多用蒟蒻製作，口感彈牙爽口。不過，更簡單的方式，我改以杏鮑菇仿製，好處菇菌易吸汁便於入味，美中不足之處杏鮑菇沒有爽彈的口感。
豉椒炒素魷
雖然杏鮑菇「魷魚圈」沒有彈牙的感覺，不過比素肉更天然，杏鮑菇的營養價值也很高，用少少「刀法」將杏鮑菇雕空便成圓圈狀，挖下的菇肉別丟掉，可以仿「帶子粒」煎香或炒香。此外，味菜雖好，然而醃菜的鈉質及糖分也高，建議用少量便可。此份食譜中，我只用上彩椒、乾蔥及薑絲，醬汁中加了一味「爆香」的秘技 -- 豆瓣醬！用來混搭蒜蓉和豆豉，香味被提升了許多，再加少少油分拌勻，為拌醬增加油潤感。
豉椒炒素魷食譜
健康小貼士：
杏鮑菇有豐富的蛋白質、膳食纖維、鉀和磷等礦物質、維他命及胺基酸，低脂及低熱量，是適合減重的食物，也可促進腸胃消化，調節血壓及降膽固醇。
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|食譜
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豉椒炒素魷（炒）
|材料
|杏鮑菇2隻、薑絲適量、乾蔥頭1個、彩椒（各色 1/3個）
芡汁A︰豆豉 1湯匙、蒜蓉 1湯匙、豆瓣醬 1湯匙、油 2茶匙
芡汁B︰水5湯匙、生抽1茶匙、素蠔油1湯匙、糖 1茶匙、粟粉 1茶匙
|做法
|1. 將杏鮑菇切厚片，用刀將中間雕空備用，彩椒洗淨後切件去籽。
|2. 拌勻芡汁A材料，用叉稍為壓爛備用。另外，拌勻芡汁B材料。
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3. 熱鑊下油，爆薑絲及乾蔥頭，加入芡汁A爆香。
|4. 加入杏鮑菇、彩椒炒勻，再加芡汁B埋芡完成。