【素食食譜】豉椒炒素魷簡單家常菜　杏鮑菇仿魷魚圈夠像真夠入味

豉椒炒鮮魷是簡單的家常菜，素菜版以杏鮑菇代替魷魚，切塊挖空扮魷魚圈仿真度高，是不錯的代替品。 攝錄、攝影：岑卓熹、楊帆 剪接：陳錦超 場地提供：美亞廚具

豉椒炒鮮魷，鮮味的魷魚配惹味的豆豉蒜蓉醬，見坊間大師傅快炒快起鑊，香味足鑊氣夠，讓人大快朵頤，亦有人加入開胃的味菜（鹹酸菜）拌炒，令整頓菜的味道層次更豐富。素食版的豉椒炒「鮮魷」，簡單方法以買入素魷魚圈的仿肉食品，由於多用蒟蒻製作，口感彈牙爽口。不過，更簡單的方式，我改以杏鮑菇仿製，好處菇菌易吸汁便於入味，美中不足之處杏鮑菇沒有爽彈的口感。

豉椒炒素魷

雖然杏鮑菇「魷魚圈」沒有彈牙的感覺，不過比素肉更天然，杏鮑菇的營養價值也很高，用少少「刀法」將杏鮑菇雕空便成圓圈狀，挖下的菇肉別丟掉，可以仿「帶子粒」煎香或炒香。此外，味菜雖好，然而醃菜的鈉質及糖分也高，建議用少量便可。此份食譜中，我只用上彩椒、乾蔥及薑絲，醬汁中加了一味「爆香」的秘技 -- 豆瓣醬！用來混搭蒜蓉和豆豉，香味被提升了許多，再加少少油分拌勻，為拌醬增加油潤感。

豉椒炒素魷食譜

健康小貼士：

杏鮑菇有豐富的蛋白質、膳食纖維、鉀和磷等礦物質、維他命及胺基酸，低脂及低熱量，是適合減重的食物，也可促進腸胃消化，調節血壓及降膽固醇。

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