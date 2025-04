NBA季後賽︱居里外投失靈畢拿及時復出救勇士 挫火箭晉級「叫糊」

NBA季後賽,洛杉磯湖人再負木狼後,場數落後至1:3,陷出局邊緣;西岸另一焦點球隊金州勇士,Game 4獲早前受傷避戰一場的占美畢拿(Jimmy Butler)復出上陣,即使王牌射手史提芬居里(Stephen Curry)外投失靈,畢拿擔起大旗比賽最後1分鐘內共射入5個罰球領軍109:106險勝火箭,系列賽場數領先至3:1,只差一場勝仗便可擊敗這支2號種子。



NBA季後賽︱占美畢拿(Jimmy Butler)復出上陣,即領勇士再次擊敗火箭。(路透社)

居里外投失靈 勇士末段一度告急

勇士常規賽表現平平,僅以西岸7號種子身份出戰季後賽,不過自從月前獲畢拿加盟,內線進攻和防守能力都獲升級,就算季後賽首輪要挑戰2號種子火箭,外界也不敢看淡他們的晉級機會。首仗他們果然順利作客獲勝,可是Game 2畢拿早段受傷離場,火箭扳回一城追至1:1平手。

畢拿傷勢一度看來不樂觀,勇士晉級機會一下子變冷。他在Game 3缺陣仍到場為隊友打氣,史提芬居里發揮球星本色獨取36分領軍贏出關鍵一仗,賽後揚言「球隊要贏波,我每場都要交出最佳表現」。可是到了Game 4居里表現相對失色,球隊看似快要落敗,幸得畢拿挺身而出。

NBA季後賽︱居里今仗表現相對失色,三分球8射僅2中,全場獲17分。(路透社)

畢拿最後58.1秒5個罰球制勝

雙方今場得分互有上落,完場前8分鐘戰至90:90平手後,勇士一度持續稍為落後,完場前4分20秒比數97:101,畢拿近射得手追近至2分差距,帶領勇士打出一波7:0攻勢反超前,包括餘下2分12秒他上籃得手助球隊104:101領先3分。火箭並未投降,雲維特(Fred VanVleet)在最後1分20秒的三分球,追成104:104平手,為比賽末段再掀高潮。

危機中畢拿再次挺身而出,先在餘下58.1秒連入3記罰球,為球隊取得3分優勢,惟勇士再被追近至107:106。勝負難料之際,餘下4秒他成功搶得主宰今場勝負的籃板球,繼而再射入2個罰球,就是他最後1分鐘內的5個罰球和那個關鍵籃板,領勇士109:106險勝火箭,系列賽「叫糊」場數領先至3:1。

Playoff Jimmy 領勇士「叫糊」

畢拿素有「Playoff Jimmy」稱號,今場再次展示「季後賽大心臟」本色,他在受傷後僅休息一場便復出,正選上陣還出場達40分鐘,12次起手7中,包括一個三分球,加上罰球線上12射全中,個人獨取27分。

居里13射6中,但三分球8次起手只得2球命中,全場僅得17分,勇士還有樸斯安施基(Brandin Podziemski)的26分,就算雲維特攻入8個三分球,火箭仍要落敗。居里賽後讚揚畢拿復出首仗的神勇表現,「那完全是決心和意志」(Sheer determination and will),卡爾教練直接指出:「這是季後賽,而他是占美畢拿,這就是他會做的事」(It's the Playoffs, and he's Jimmy Butler. This is what he does)。

NBA季後賽最新形勢。(X@NBA)

騎士隨雷霆腳步同樣橫掃對手晉級

Game 5會在香港時間周四早上於火箭主場上演。目前東、西岸頭號種子已率先晉級,西岸榜首雷霆率先以4:0橫掃灰熊,今晨東岸第一的騎士亦再勝一仗,同樣直落4:0淘汰熱火。騎士的對手很大機會是以前3:1領先公鹿的溜馬,雷霆則要等待鬥得難分難解的金塊與快艇決出高下。

下線方面,勇士如果贏多一場,便會遇上湖人對木狼的勝方,目前湖人正落後1:3;東岸下線形勢同樣相對明朗,塞爾特人和紐約人,分別都以3:1領先魔術和活塞。