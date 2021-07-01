【籃鞋癡】Kyrie Low 4女籃配色夏日最Fresh　CP值高打波襯衫皆宜

撰文： Jumper編輯團隊 最後更新日期： 2021-07-01 17:20

艾榮（Kyrie Irving）一向支持女籃，Nike早前推出的Kyrie副線「 Kyrie Low 4」就有WNBA球星Sue Bird設計的「Keep Sue Fresh」配色，薄荷綠主色充滿「冰涼感」，加上低階鞋的價錢，堪稱「夏日街場」鞋款。 實用層面來說，是一雙「粗著」都不會心痛的街場鞋。

Kyrie7外底但非中底

街場鞋首要條件當然是耐磨， Kyrie Low 4的外底沿用Kyrie 7的用料和設計，同樣是360 度網狀設計的大底紋路，橡膠用料也不容易因「石屎地」的粗糙而磨蝕。

筆者實測兩個月，一共超過十次街場練波和「跟隊」後，鞋底未見明顯損耗，也不算「黐塵」，大網狀的紋路也不易藏污。

薄荷綠的配色吸睛。（張倩儀攝）

雖然外底和Kyrie 7一樣，以全掌Cushlon為中底，配搭前掌Zoom Pad，但始終不是Kyrie主線的高階鞋，所以沒有用上Zoom Turbo。上腳足感偏硬，回彈力和緩震稍欠，但相對地中底的回饋不錯，也未至硬到腳痛。

但無可否認，Kyrie系列一直都不是主打柔軟足感的設計，所以Kyrie Low系列能有這樣的足感，算是不過不失。

橡膠外底「實淨」，適用於街場。（張倩儀攝）

只有美觀作用的固定翼

另一個「模仿」Kyrie7的設計，就是鞋面上的固定翼。

但這雙固定翼並不「固定」，因為沒將鞋面和外底連接，設計只是將固定翼縫在鞋面的網布上，變成了中看不中用部分。

鞋面沿用類似KD系列的格仔網布，本身也沒有幫助穩定的Flywire，固定翼也未能發揮作用。幸好鞋面的材質「實淨」，不易變形，只能靠鞋帶綁緊一點補強包覆力。

外底和Kyrie7的紋路一樣，抓地力不錯。（張倩儀攝）

鞋舌偏薄，鞋帶使用扁身棉繩，看似單薄，但以低筒籃球鞋來說，鎖穩足踝的能力也算及格，加上中底就像Kyrie7一樣，有立體且呈梯形的延伸部分，保護性和穩定性搭夠，減少「拗柴」的風險。

另外，鞋舌偏薄的問題，厚身的腳跟保護墊有彌補作用，用作保護阿基里斯腱和填充鞋與腳的空間。對於不太習慣Kyrie主系列中高筒的用家來說，Kyrie Low 減少了「頂住」腳眼的不快感，在切入和轉向時沒有中高筒的束縛。

▼▼▼Kyrie Low 4更多細節：（按圖放大）▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

Keep Sue Fresh配色

即使是放在店內還是穿著打街場， Kyrie Low 4這個顏色也不低調，鞋如其名地「Fresh」，然而這也是艾榮的原意：讓自己最崇拜的WNBA傳奇控衛Sue Bird 穿著場上最「Fresh」的鞋。

因此艾榮向Nike提出希望能為Sue Bird推出屬於她的配色，第一雙是Kyrie5，Kyrie Low 4就是第二雙。

第一雙是Kyrie5 Keep Sue Fresh。（網上圖片）

「Keep Sue Fresh」配色 Kyrie Low 4。（張倩儀攝）

現年40歲的Sue Bird仍活躍於WNBA，去季拿下人生第四次WNBA總冠軍，是跨越3代的WNBA「G.O.A.T」（Greatest Of All Time），接下來更會出戰第5次奧運，爭取第5面金牌。

接下來更會挑出戰第5次奧運，爭取第5面金牌。（Getty Images）

【Sue Bird的4座總冠軍】

除了同款中的黑黃和灰藍色，筆者認為最吸引的就「Keep Sue Fresh」配色，採用了薄荷綠作為主色，也配以不同的鮮色，例如紫色鞋帶、粉藍和粉紅鞋底、橙色「剔」和鞋舌內襯，效果卻出奇地吸引。

厚身的腳跟保護墊有彌補作用，用作保護阿基里斯腱和填充鞋和腳的空間。（張倩儀攝）

【「小粉絲」竟是美國隊長？！】（按圖進入）