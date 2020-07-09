可口可樂自動售賣機開放比特幣付款　現實世界運用加密貨幣一大步

在2020年6月，可口可樂旗下、亞太地區最大的無酒精即飲飲料裝瓶商及分銷商的「Coca-Cola Amatil」已與數位資產管理公司「Centrapay」簽署協議，在澳洲、新西蘭開放2000台以上帶有QR code標籤的自動售賣機，讓消費者可以使用比特幣（Bitcoin）購買飲料！ 文：黃欣培／食力

你手上有「虛擬加密貨幣」嗎？以最廣為人知的比特幣來說，因為設有供應上限，其價格容易受到需求量等因素影響而有大幅度的波動，因此被大家認為是一種投資工具，但對於很多人來說，虛擬加密貨幣似乎在生活上一點都不實用。

但在2020年6月，可口可樂旗下、亞太地區最大的無酒精即飲飲料裝瓶商及分銷商的「Coca-Cola Amatil」已與數位資產管理公司「Centrapay」簽署協議，日後你也有機會利用虛擬加密貨幣在自動售賣機購買可樂了！

現在已經有QR code供行動支付的自動售賣機，消費者可以利用Apple Pay、Google Pay、微信支付等方式來付款，但這些支付方式都是使用「法定貨幣」，而非「加密貨幣」。目前「Amatil」率先在澳洲、新西蘭開放2000台以上帶有QR code標籤的自動售賣機，消費者可以使用支援多種加密貨幣付款的數位錢包「Sylo Smart Wallet」，掃描售賣機上的QR code即可付款。不過可惜的是，目前虛擬加密貨幣僅先支援比特幣付款。

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「Centrapay」執行長Jerome Faury表示，未來會將業務推廣到全球，下一步會先以美國市場為目標。「Sylo Smart Wallet」共同創辦人Dorian Johannink也指出，雖然目前只能使用比特幣，但將來會再加入其他加密貨幣，讓消費者有更多選擇！

不過仔細想想，使用虛擬加密貨幣來購買飲料真的方便嗎？一般來說，我們到自動售賣機投飲料都是使用零錢付款，抑或是近幾年開始興起的「智能售賣機」，還增加了電子票證、行動支付、信用卡等付款方式，已經是非常快速的付款方式。而消費者若使用加密貨幣付款，還得承擔幣值有大幅變動的風險，導致轉瞬間可能會使得你使用「天價」購買了一瓶飲料。

那自動售賣機開放比特幣付款又有什麼意義呢？目前加密貨幣能夠購買的商品並不多，也有許多人認為虛擬貨幣沒有價值，即便實際上可能很多人永遠都不會掏出比特幣來買一罐可樂，但透過此次的合作，「Centrapay」的目的是希望可以讓消費者、商人在真實世界中輕鬆利用加密貨幣，與現實建立更多聯繫。隨著可口可樂這個國際大品牌的加入，則可能會大大提高全球加密貨幣的發展速度。

而在台灣，除了可以在全家便利商店、萊爾富購買比特幣，全家也在2020年4月與虛擬貨幣交易平台「幣託（BitoEX）」合作，消費者可以將會員點數兌換成比特幣，瞄準了點數經濟，讓更多民眾能夠進入加密貨幣的世界。不過未來民眾是否能夠適應這個新型態的交易模式？加密貨幣能否從投資的「商品」轉變為法定貨幣的替代品？可能還有待觀察！

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：可口可樂自動售賣機開放比特幣付款！現實世界運用加密貨幣的一大步！】