校園天地︱基督教聖約教會堅樂中學辯論隊7奪冠　服務精神獻社群

基督教聖約教會堅樂中學自1969年創校以來，始終秉持著校訓「以耶和華為神的那國是有福的」，以基督耶穌的慈愛與救贖精神，實踐全人教育與優質教育理想。我們的新主題是「立德修身建品格，練才逐夢迎未來」（Foster Virtues, Nurture Talents）。學校致力推行基督教教育，各級設聖經課，由班主任任教，有兩個學生團契及基督少年軍每周聚會，另有不同主題的宗教活動、成長栽培班等，貫穿校園生活，讓學生在聖經教導下成長、成才、成人。（內容由基督教聖約教會堅樂中學提供）



英文辯論隊7奪冠

自2014年組建的英文辯論隊已獲得7次校際辯論冠軍，最近一次是在2023年香港中學辯論比賽中奪得香港及九龍區冠軍。我們重視優質的英語學習環境，擁有三名外籍教師，在傳統的課程中加入全方位學習元素，讓學生活學活用，並定期舉辦English Club、English Café、International Culture Club等活動，讓學生在學習英語的同時了解世界文化。

（圖片由基督教聖約教會堅樂中學提供）

挑戰STEAM海陸空 自主學習無限FUN

海：校內開展智慧珊瑚研究項目，於實驗室觀察珊瑚的生長，研究水溫、水流及污染物的影響，並實地考察西貢海下的珊瑚群。

陸：由模型車到「F1 in Schools」。學生們從設計車架開始，學會組裝零件，親自測試，更代表香港比賽，在速度與操控中收獲他們努力的成果。

空：引入了無人機課程，讓初中學生親嘗駕駛樂趣，及實地到石礦場訓練技術。

（圖片由基督教聖約教會堅樂中學提供）

（圖片由基督教聖約教會堅樂中學提供）

積極推動服務學習

為讓同學學習承傳本校創辦人司務道教士委身服侍的精神，本校積極推動義工服務，全體中三學生必須參與服務學習計劃。宗教組多次出訪柬埔寨金邊，藉遊歷認識柬埔寨，探訪學校及社區中心，服侍當地小孩子，見證宣教士不計代價傳揚福音的生命故事，反思生命、經歷成長。

（圖片由基督教聖約教會堅樂中學提供）

（內容由基督教聖約教會堅樂中學提供）

