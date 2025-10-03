校園天地︱啟迪夢想　翱翔天際

東華三院港九電器商聯會小學致力提供多元化的學習經歷，讓學生「走出課室、走進世界」，透過校本特色課程「環球教室」及「翱翔計劃」，為學生提供真實、豐富且極具啟發性的學習體驗，培育具視野、有能力、有承擔的未來人才。（內容由東華三院港九電器商聯會小學提供）



（圖片由東華三院港九電器商聯會小學提供）

「翱翔計劃」為學校特色的航空課程，涵蓋普及科技教育、專業培訓及職業體驗三大範疇。在2024至2025年度，學校推出一系列精彩活動，包括於2025年3月舉辦的「直升機全接觸體驗雙週」。學校將真實直升機帶進校園，讓學生近距離觀察，並參與模擬飛行駕駛工作坊，從中理解飛行原理與機械結構。

同時，學校按年級舉辦紙飛機及無人機飛行比賽，讓學生從趣味競技中學習空氣動力及力學基礎知識。計劃亦重視課程與生涯規劃的結合。學校成立了「電聯小機師培訓團」，這支制服團隊由前民航處副處長及現職機師的畢業生擔任顧問及導師，帶領學生參與一系列培訓，深入了解航空業的運作。學生更於2025年6月前往澳洲墨爾本，與當地學校交流及進行深度航空主題學習，探索未來可能的職業路向。

（圖片由東華三院港九電器商聯會小學提供）

「環球教室」則是學校課程的重要延伸，旨在打破課室界限，讓學習發生在歷史現場、自然環境及科技應用的場景中。2025年，學校舉辦多個境外學習團，包括「澳洲墨爾本航空遊學團」，讓學生深入當地學校與航空博物館，進行沉浸式航空英語及科技學習；綜合課延伸的「GO GREEN日本沖繩環保團」讓學生親身體驗環保科技與文化的融合，學會以世界公民的胸懷愛護地球、尊重文化；「臺灣STEAM及文化體驗遊學團」則加強學生對國際文化及科技發展的了解。

（圖片由東華三院港九電器商聯會小學提供）

此外，學校設有多個認識祖國系列遊學團，例如前往四川省成都市和自貢市，認識四川的豐富歷史和文化遺產，並到訪當地小學進行交流，促進四川與香港兩地師生的友誼。這些旅程不僅是觀光，更是精心設計的移動課堂，學生需完成專題研習、文化任務及反思報告，將體驗轉化為深刻的學習成果。

「翱翔計劃」及「環球教室」為學生提供多元化的學習經歷，豐富他們的知識與視野，鼓勵他們追尋遠大的夢想。

（圖片由東華三院港九電器商聯會小學提供）

（內容由東華三院港九電器商聯會小學提供）

