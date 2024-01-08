直資聚賢｜知行合一，學以致用

文：保良局林文燦英文小學文詩詠校長



「讀書不患多」！放置現代社會中，知識的重要性愈發凸顯。無論是在求職競爭中，還是在個人成長中，讀萬卷書都是一種必要的手段。畢竟人與人之間的天賦、社會地位層次和能力距離是存在的。通過讀書，我們不僅可以瞭解到各種各樣的觀點和思想，拓寬我們的視野，增加我們的知識儲備，更重要的是，它可以幫助我們提升自己的能力和素質，擺脫愚昧無知。能更好地理解現實世界和理想世界的區別並能夠保持善良，為社會的發展出一份力。此外，要想逐漸縮小人與人之間存在的層次和能力距離，就需要通過學習來增益自己。

然而，光靠讀書是遠遠不夠的。所謂「紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行。」成功不是一蹴而就的，它需要我們付出努力和汗水。讀完萬卷書，我們還需要行萬里路。實踐是檢驗知識的最好方式，只有通過實踐，我們才能真正將所學知識轉化為自己的能力和經驗。行萬里路不僅可以讓我們更加深入地瞭解世界，還可以幫助我們發現自己的不足之處，從而更好地完善自己。只有將讀萬卷書和行萬里路結合起來，我們才能真正實現個人的成長和進步。

此外，單純地讀書和行路也是不夠的。要真正完善自身，結交朋友和擴闊人脈也很重要。在現代社會中，人與人之間的關係密切相關，一個人的成長往往離不開個人與他人的良好關係。要想擁有好人緣，我們需要培養自己的良好品格、不吝嗇幫助別人，我們與朋友協作的同時，要學習他們的長處，取長補短。有言「處處留心皆學問，三人同行有我師。」通過與不同層次的人交往、學習和協作，我們才能廣結人緣。

在現代社會中，讀萬卷書、行萬里路和擁有好人緣是我們取得成功的重要因素。通過讀書，我們可以拓寬自己的視野，增加自己的知識儲備；通過實踐，我們可以將所學知識轉化為自己的能力和經驗；通過廣結人緣，我們可以更好地與他人相處，彼此扶持，相互進步。只有將這三者相結合，我們才能真正實現個人的成長和進步，在各個領域發展中取得更大的成就。

保良局林文燦英文小學文詩詠校長。（保良局林文燦英文小學提供）

作者：保良局林文燦英文小學文詩詠校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

