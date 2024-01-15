直資聚賢｜重視科技教育，善用人工智能

文：香港直接資助學校議會副主席、滙基書院（東九龍）校長鄭建德博士

大數據與人工智能的出現在社會上掀起了很多討論；最常聽到的是人工智能會否取代人類，或至少取代了社會上很多工作。我在這裡並非探討科技論理的問題，而是我們的孩子將帶領社會走過二十一世紀，他們必須認識科技，進而善用科技，改善人類生活。



滙基書院（東九龍）創立於2003年，趕上了科技高速發展的時代；因此我校非常重視科技教育，並利用資訊科技工具輔助學科學習。早於十年前，我校已推行「自攜裝置」 （Bring Your Own Device）計劃，讓學生在課堂上以流動電腦裝置促進學習，並在課堂以外延伸學習。學生利用資訊科技學習的經驗，在三年疫情中大派用場。疫後復常，這些經驗能擴展學生的學習空間，讓學習不囿於課室四堵牆內。十年過去，我們踫過不少釘子，卻也積累了很多成功的經驗。

談到滙基書院（東九龍）的科技教育，我校樂意投入資源，將兩個特別室聯通改建，成為創客空間（Maker Space），並命名為INNOSPACE；又自行開發校本初中STEM課程。近年更加入藝術元素，成為初中必修的STEAM課程，並推展成為高中「其他學習經驗」（Other Learning Experience）選修單元之一。

科技教育的目標，是運用科技解決生活問題，改善人類生活。滙基書院（東九龍）的機械人學會每年都會根據「世界機器人奧林匹克競賽」所設定的主題，創作機械人參加比賽。今年的主題是「連接世界」（Connecting the World），三位少年人從接過題目、進行資料搜集、研究、擬定方案，到機械人製作，前後只有個多月時間。他們想到在自然災害期間，災區往往沒有網路，這會嚴重阻礙了救災工作。為了解決這個問題，他們提出了一連串的解決方案：包括以程式控制包含衛星地面天線的無人機，使用人工智能偵測災難發生的位置，並即時提供無線網路；繼而派遣由遠端控制的機器人進行維修工作；最後希望利用機器人建立電纜網路，並以人工智能確定合適的電纜路線。該專案在香港選拔賽中獲得冠軍，並獲邀參加在巴拿馬舉行的「世界機器人奧林匹克總決賽」。

獎項固然是對年青學生的鼓勵；然而參賽經驗和觀摩交流才是最具教育意義的活動。學生經過長途跋涉到達中美洲巴拿馬，遇上來自77個國家和城市的科技精英，其中有來自發達國家，也有來自發展中國家的；然而他們的科技水平都非常高，專案也極具創意，高級組別的專案更多強調創業精神。這一趟旅程開闊了學生的眼界，更激發了他們對科技發明的熱忱。

課堂內我們裝備少年人，讓他們具備與科技相關的知識、技能和態度，將來成為各行各業翹楚，貢獻社會；課堂外我們提供多元機會，讓熱衷科技領域的學生接受挑戰，從而擴闊他們的世界視野，激發他們在科技領域研究，並希望他們在未來創作更多貢獻社會和可持續發展的新科技。

作者：香港直接資助學校議會副主席、滙基書院（東九龍）校長鄭建德博士



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

