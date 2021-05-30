消暑茶合集｜菊花茶金銀花夏天必飲6款茶　捱夜尿黃生痱滋要點揀?

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-05-30 08:00

天氣愈來愈熱，早前更錄得有紀錄以來五月份的最高氣溫，大熱天時不少人都喜歡飲凍飲消暑，不過，凍飲不利腸胃健康，更可能導致水腫。不如試試以下介紹的6款茶飲，不但清熱排毒，更具不同功效。

清熱消暑不一定要喝凍飲，喝茶都具同樣功效，例如菊花茶、荷葉茶、烏梅茶等，適合不同體質人士飲用。

1. 菊花茶：平肝明目、防眼乾暗瘡

菊花有助疏散風熱，平肝明目，清熱解毒；性味辛、甘、苦，微寒。歸肺、肝經。特別適肝火旺、眼睛乾澀、生暗瘡及喉嚨腫痛人士。

不宜人士：體質虛寒、風寒感冒、脾胃虛、腹瀉及月經期間

▼菊花茶療（按圖 👇👇👇）

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2. 綿茵陳茶：解熱抗炎、利尿平喘

綿茵陳（亦稱茵陳） 性苦，微寒。入脾、胃、肝、膽經，有清熱利濕、利膽退黃、解熱抗炎、利尿平喘功效。當身體沉重、二便不爽（小便淋漓，大便黏廁）、面黃眼黃同時出現（黃疸）等肝膽濕熱的症狀，非常適合飲用茵陳茶。

不宜人士：陽虛體質、蓄血發黃（腹內出血）、慢性胃炎、低血壓、容易腹瀉、月經期間、潮熱盜汗及孕婦。

▼綿茵陳茶療（按圖 👇👇👇）

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3. 蒲公英茶：清利濕熱、治口乾

蒲公英味苦、甘，性寒，歸肝、胃經，可以清利濕熱，清肝明目。雖然蒲公英是清熱藥，但不易傷胃，而且味道不苦易入口，可用於日常茶療。由於蒲公英性寒，不是人人合用，但尤其適合體質偏熱的人，一般有眼紅眼痛、口乾口苦、面紅身熱、生痱滋、喉嚨痛、大便乾結、小便黃等症狀。

不宜人士：體質偏寒、易腹瀉及皮膚敏感

▼蒲公英茶療（按圖 👇👇👇）

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4. 烏梅茶：改善慢性腹瀉、消化不良

烏梅性味酸、澀、平，歸肝、脾、肺、大腸經。主要用於肺虛久咳，慢性腹瀉，蛔蟲引起的腹痛、嘔吐、四肢發冷的蛔厥病證。烏梅茶適合大部分人飲用 ，夏季尤佳，可以消暑解渴，尤其適合經常出現口乾口渴、食積消化不良、久咳、慢性腹瀉及陰虛燥熱糖尿病人士。

不宜人士：生病中如感冒

▼烏梅茶療（按圖👇👇👇）

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5. 金銀花茶：治初起感冒、熱氣喉痛

金銀花味甘、性寒，歸肺、心、胃經，能清熱解毒，疏散風熱。金銀花茶適合生暗瘡、喉嚨痛、熱氣、風熱感冒初起及常捱夜人士

不宜人士：氣虛、脾胃虛寒、易腹瀉、大便爛、月經人士，孕婦及小孩亦不宜長期服用

▼金銀花茶療（按圖👇👇👇）

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6.荷葉茶：減肥去脂、健脾益胃

荷葉性苦、味平。它能排解暑濕，解膩消滯、減肥去脂、健脾益胃、預防發炎暗瘡、解決白帶過多。

不宜人士：由於荷葉茶有止血作用，且性寒涼，月經中女性、孕婦、脾胃虛寒、氣血虛弱人士不宜飲用

▼荷葉茶茶療（按圖👇👇👇）：

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