抗衰老｜新研究揭示2年齡「人體斷崖式老化」　把握時間這樣準備

你是否曾經一夜醒來，突然覺得自己老了許多？這並非錯覺！史丹佛大學醫學院（Stanford University）最新發表在國際權威期刊《自然老化》的突破性研究顛覆了傳統認知，發現人體衰老並非緩慢線性過程，而是在兩個特定年齡段發生「斷崖式」老化：平均在44歲和60歲左右。



這項追蹤108名25至75歲健康志願者的大規模研究，發現高達81%的分子和微生物並非隨著時間逐漸變化，而是在40歲中期和60歲初期發生劇烈轉變。研究共同作者、史丹佛大學遺傳學教授史奈德指出：「我們不只是隨著時間慢慢改變，而是會經歷一些真正戲劇性的變化。」

首波老化危機 開始預防不用怕

台灣國泰醫院老人醫學科黃柏堯主任表示，此研究所言的45歲左右的第一波老化中，與心血管疾病相關的分子顯著增加，同時身體代謝酒精、咖啡因和脂質的能力明顯下降，皮膚和肌肉相關分子也出現變化。值得注意的是，這項變化在男性和女性身上都同樣發生，排除單純因女性常見更年期造成的影響。

黃柏堯醫師指出，人在40歲後心血管風險增加、50歲後免疫力開始下滑，而身體亦有使用年限且與基因有關，到了某個年齡基因調控發生變化，各項機能開始衰退也是正常的事。

把握黃金預防期 延緩老化時鐘

面對45歲的身體老化關鍵，預防勝於治療的重要觀念。黃柏堯醫師建議，想健康老化必須從多方面著手，包括採用地中海飲食或得舒飲食，多吃蔬果、豆製品、魚類，適量攝取好油、全榖雜糧、奶類、堅果，少吃紅肉、加工食品及含糖食品。此外，由於肌少症也是會隨著年齡漸增而出現，隨著肌肉量和肌力下滑，除了蛋白質要攝取足夠，還要增加包含有氧運動和重量訓練等的中等強度運動訓練。

隨著身體代謝酒精能力在40歲左右下降，黃柏堯醫師補充提到，男性每天最多只能喝2罐350c.c.的啤酒或150c.c.的紅酒，女性則是減半；並依照專業建議適時補充相關維生素或營養品。規律的運動和均衡的營養可以讓人過上長久健康的生活，有意識的在40多歲時開始採取預防措施和規律運動，在60多歲時多喝水維持生活健康，攝取增強免疫力和抗氧化的食物。

黃柏堯醫師表示，預防老化的關鍵在於不要等到身體出現問題才開始重視，而是要在健康時就調整生活方式；即便面臨45歲可能是人生的轉折點，但透過科學預防和健康生活習慣，就擁有優雅應對歲月挑戰的能力。若有老化相關問題或是醫療保健的疑問，請諮詢專業醫療人員協助。

