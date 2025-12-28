蜂窩性組織炎丨忽視小傷口紅腫熱痛可致截肢　這5種人感染風險高

你是否曾因一個不起眼的小傷口，引發周圍皮膚大面積的紅、腫、熱、痛？千萬別輕忽這些警訊，這可能是蜂窩性組織炎的典型症狀！這種看似常見的皮膚問題，若延誤治療，嚴重時可能導致截肢，甚至引發敗血症，危及生命。



什麼是蜂窩性組織炎？「紅、腫、熱、痛」是關鍵警訊

蜂窩性組織炎是一種相當常見的疾病，台灣成大醫院皮膚部主治醫師杜威廷指出，其最典型的4大症狀就是「紅、腫、熱、痛」，按壓時會感到疼痛。這種症狀最常出現在下肢，且通常只發生在單側，例如左腿或右腿。

台灣竹山秀傳醫院院長莊碧焜解釋，蜂窩性組織炎的成因是皮膚屏障受損，例如出現傷口時，表皮上的細菌（大多為金黃色葡萄球菌或鏈球菌）趁虛而入，侵入到皮下組織所造成的發炎反應。

相關文章：蜂窩性組織炎｜皮膚發炎傷口紅腫？留意9大病徵糖尿病患者屬高危👇👇👇

+ 5

誰是高風險族群？不分年齡人人都可能得

蜂窩性組織炎不分年齡，即使是健康的人也可能感染。台灣陽明交大醫院胸腔外科主治醫師林志銘指出，中年及老年人，以及以下特定族群的風險更高：

1. 肥胖者

2. 靜脈功能不全者（如靜脈曲張）

3. 淋巴回流不良者（如下肢淋巴水腫）

4. 免疫功能不佳者（如糖尿病患者）

5. 皮膚有傷口者



台灣東元綜合醫院急診科主治醫師謝政勳補充，高風險族群主要來自於免疫力低下的人群，這使得他們更難抵抗細菌的入侵。

小傷口如何引發大災難？細菌入侵途徑解密

我們的皮膚是抵禦外來病菌最重要的第一道防線，台灣彰濱秀傳醫院外科部主任林建華說明，當皮膚出現外傷或感染時，細菌就可能一路往下鑽，從表皮延伸至皮下組織。台灣高雄秀傳醫院一般外科主治醫師蘇峻民也提到，細菌可能從毛囊口進入，擴展成組織感染，甚至更深地延伸至筋膜，引發更嚴重的感染性筋膜炎。

一旦感染深入，就可能引發敗血症或休克等危及生命的併發症。因此，任何開放性的傷口都是潛在的感染途徑。

相關文章：皮膚痕｜糖尿病高血壓8症狀都會皮膚痕？嚴重瘙癢或患肝癌腸癌！👇👇👇

+ 4

登山客注意！高山環境風險更高

近年來登山活動盛行，但高山環境其實是蜂窩性組織炎的好發時機，因為在高山上，人體的免疫力會因低溫、低氧環境而下降，此時身體抵抗力減弱，細菌更容易入侵。

登山過程中常見的磨腳、刮傷或昆蟲叮咬所產生的小傷口，若被忽略或清潔不當，細菌就可能趁虛而入。台灣竹山秀傳醫院院長莊碧焜提醒，高山上醫療資源匱乏，一旦出現疑似症狀，切勿等到病情嚴重才下山處理，應盡快尋求醫療協助，因為延遲治療可能使感染迅速惡化。

蜂窩性組織炎如何治療與預防？及早就醫是關鍵

台灣成大醫院皮膚部主治醫師杜威廷表示，絕大部分的蜂窩性組織炎患者，都可以透過抗生素治療而痊癒。台灣東元綜合醫院急診科主治醫師謝政勳也說明，輕度的蜂窩性組織炎，通常使用口服抗生素治療約5～7天；但如果口服藥物無法壓制病情，就需要住院接受針劑抗生素治療。

醫師們呼籲，若發現皮膚出現紅腫範圍擴大，或伴隨發燒等全身性症狀，務必立即就醫，千萬不要拖延。平時應注意保持皮膚完整，若有傷口應妥善清潔與包紮，特別是免疫力較差或有慢性病的人，更需提高警覺。

相關文章：護膚｜換季皮膚乾癢過敏怎麽辦？中醫推薦3色食物改善膚質！👇👇👇

+ 3

延伸閱讀：

吃飯順序影響血糖：先吃菜再吃飯？醫師揭最好進食法、實測差異與控糖方法

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

