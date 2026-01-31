補鋅｜常感冒脫髮恐缺鋅！醫揭3年齡層不同症狀+必吃7種補鋅食物

你老是拉肚子、常感冒、猛掉髮，或是老人傷口癒合慢？小心可能缺鋅了！「鋅缺乏」的危機，嬰兒、青少年、成人、老年全中招。



醫生指出，不同年齡層的缺鋅症狀差異很大，以下告訴你3大年齡層缺鋅症狀及如何補鋅。

嬰兒和兒童：缺鋅易出現腹瀉、生長遲緩

「鋅」是一種容易被忽視但卻至關重要的微量元素。台灣家醫科醫師陳欣湄指出，腹瀉是嬰幼兒缺鋅的常見表現，如果孩子時不時拉肚子，又合併經常感冒、身高不如預期，就可以考慮抽血驗一下鋅。

此外，鋅是支持細胞生長和發育的重要元素，成長科醫師也會檢測，但若抽血結果沒有缺乏，家長不一定要幫孩子額外補充。而頻繁感冒和食慾不振也是缺鋅的可能徵兆，陳欣湄觀察到，補充鋅後，許多孩子的體重開始慢慢增加。

青少年及成年人：缺鋅當心掉髮、免疫力下降

進入青少年和成年期，鋅缺乏可能導致脫髮、免疫力下降、味覺與嗅覺異常等問題。陳欣湄表示，鋅對頭髮的生長非常重要，她在門診中看到掉髮問題時，必驗的項目之一就是鋅，通常開始補充後效果都特別好。此外，鋅在免疫系統中扮演關鍵角色，如果經常感冒，不妨考慮補充鋅。

老年人：缺鋅傷口癒合慢、吸收不佳

老年人則要特別留意傷口癒合速度和消化吸收功能。陳欣湄解釋，鋅有助於皮膚修復，缺鋅會使得傷口或手術後的癒合速度變慢，增加感染風險。老年人也容易出現腹瀉、體重難以增加等吸收不良的症狀。

鋅含量指數低於70ug須補充

如何確認自己有沒有缺鋅？若出現上述症狀，陳欣湄建議，可以先到附近檢驗所抽血檢測鋅含量。她提到，如果驗血報告指數低於70ug/dL，就需要補充；介於70～90ug/dL之間，若合併相關症狀，她也會建議補充。

在飲食方面，可多攝取海鮮（如生蠔、蟹、蝦）、紅肉（如牛肉、羊肉）、堅果與種子類（如南瓜籽、芝麻）等富含鋅的食物。若選擇營養補充品，陳欣湄習慣給予15毫克的酵母鋅，一般成人每天一顆，唯有在鋅含量指數非常低的情況下才會增加至每日2顆；而兒童劑量則須視情況調整。

