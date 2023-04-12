睡眠不足｜吃太飽難消化、睡前飲酒無助入眠！醫揭半夜易醒7原因

睡到半夜突然醒來，然後就很難入睡，很多人有這樣的睡眠中斷困擾，連帶影響到睡眠品質。



為什麼半夜容易醒過來？如何避免？台灣胸腔重症科醫師黃軒分析有7大原因。

半夜容易醒7大原因（按圖👇👇👇）

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光線、溫度影響睡得好不好

1. 睡前喝酒

很多人為以為睡前喝酒有助於入睡，事實上，多數情況下，酒後的睡眠只是很淺層的睡眠階段，很容易因為夜裡的一點小聲音而被吵醒，也可能酒後需要如廁而導致半夜起床。

建議：避免在睡前飲酒。

2. 室溫不穩定

睡覺時環境不能太熱，也不能太冷。室溫高於24度時，可能會睡可到一半因為太熱或盜汗而醒來；低於12度的室內溫度則太冷，也容易造成半夜醒來，無法舒適地持續入睡。

建議：設定好房間室溫，讓你一夜好眠。

3. 睡眠呼吸中止

有些人在睡眠中會反覆發生呼吸中止，導致血氧下降，吸不到氣，半夜會突然醒來吸更多氧氣。

建議：如果有這樣呼吸中止現象，應向醫師諮詢，進一步診治。

睡眠窒息症8大症狀（按圖👇👇👇）

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4. 房間太亮了

人體健康最自然的睡眠，日出而作日落而息，夜晚睡覺，隔天陽光出現起床。但現代人房間內及周邊充斥著光線，即使拉上窗簾，但自己房內還是裝了很多夜燈，夜燈一直開著，桌燈也沒關閉，一直在明亮的環境中睡覺，就容易導致半夜醒來。

建議：睡覺時應盡量把臥室調暗，不要一直開著小燈，如果有需要，可以裝感應式燈座，下床走動時會自動亮起的小夜燈，當人離開後就會自動上關閉。

手機是睡眠品質隱形殺手

5. 手機帶入臥室

將智能手機帶入臥室，又不關機，又充電，這是對睡眠品質的隱形殺手！不關機，任何訊息或來電顯示，都可能半夜吵醒你。

建議：手機不進臥室。可以在臥室外充電，避免手機閃爍訊號，干擾睡眠品質。台灣黃軒醫師表示，如果要設鬧鐘，不一定要用智能手機的鬧鈴功能，傳統鬧鐘可以是好選擇。

6. 吃太飽

晚餐吃太飽，躺在床上容易消化不良，最好不要在睡前2小時內進食。

建議：早餐和午餐可以多吃，但晚餐就不宜吃太飽。

陷入恐怖夢境5大原因（按圖👇👇👇）

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7. 壓力很大

日有所思，夜有所夢，如果你因為平常白天工作壓力太大，半夜亂說亂動，驚醒過來，然後又睡不著，這些都可能是焦慮症常見的症狀，如果這樣反覆在半夜驚醒，已嚴重影響你的工作和生活品質。

建議：應該諮詢醫師，解決因壓力引發的過度焦慮情形。

了解以上原因，台灣黃軒醫師說明，其實大多數半夜醒來的睡眠困擾，只要調整個人行為即可避免，例如晚餐避免過飽；少喝點酒；調整好適合的室溫和亮光；不要帶手機入臥室陪睡；如果有其他病症或健康問題，例如睡眠窒息症，或精神焦慮，則必須要向醫師諮詢或就診。

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