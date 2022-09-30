秋冬滋補湯包｜化妝都遮唔住暗黃臉色？一招從根源養出紅潤美肌！

秋冬季節來臨，天氣漸變乾燥不穩，不少女士勤敷面膜又塗昂貴面霜，但不管如何加強肌膚上的保養，卻仍然臉色暗啞偏黃，其實很多時候是因為身體內的問題反映在皮膚表面上。所以想改善臉色的話，平日飲用一些針對性的滋補湯水，由內調理好身體，自然能從外散發紅粉緋緋好氣色，在冬日時光裡擁有人人稱羨的免修圖美肌！



秋冬季節來臨，天氣漸變乾燥不穩，不少女士勤敷面膜又塗昂貴面霜

臉色暗黃成因



身體方面

1. 氣血不足：如果氣血不足的話會使臉容憔悴，常見原因包括長期睡眠不足，生活作息不規律、因飲食不正常導致脾胃不良亦會造成血虛。

2. 腎氣不足：臉色暗沉有機會因為腎虛引起，而常見原因則有熬夜、飲食不正常、長期處於負面情緒等等都會損害腎臟健康。當腎虛時候，皮膚就會容易變得粗糙暗啞。

3. 肝鬱氣滯：在中醫角度上，肝掌管人體內的氣血，並與情緒及壓力有關，一旦壓力過大，抑或情緒久久不能舒發時候，就會影響肝的調節氣血功能，導致肝氣鬱滯。如果肝鬱氣滯，臉色便會暗黃長斑，甚至引起內分泌失調。

生活方面

1.血液循環不良：如果平日缺乏運動，加上久坐不動的話，就會容易血液循環不良，令氣血運行不夠暢順，臉色也會易暗沉。

2.常吃飲高糖食物飲料：如體內過多糖分會引發體內的「糖化反應」，而生成的「糖化作用終產物」會導致肌膚糖化，令膚色暗黃、皮膚易鬆弛沒光澤。

3.抽煙：由於抽煙會令體內有助皮膚修復的維命Ｃ流失，從而使臉色變得憔悴。

滋補湯水合集 多角度針對身體所需



平日工作繁忙，下班亦要照顧家庭，無空閒時間買材料煲湯的話，可以購買一些現成湯包，就可以定時補補身，從內調理身體，還原紅粉緋緋好氣色！小編為大家搜羅一些健康又天然的養生湯包，內文還附贈01讀者專屬優惠，買得多慳更多！

補氣血之選

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另一款moonwell®️湯包推出的章魚蓮藕牛蹄筋黑豆湯，對於工作壓力沉重、體質虛弱，以及想提升皮膚彈性及水份、調理子宮、調經補血、或減輕月事不適的女士就一定適合不過。此外，黑豆湯對於坐月子的媽改善產後乳汁不足的情況、而因小產後需要調理的女性亦合適服用。

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補腎之選

尚膳房堅持健康，源自天然的味道，並由專業的醫師團隊為大家度身訂做不同的食療湯包，適合不同人士飲用。他們的壯腰補腎湯包有補益腎氣，壯腰健腎之效，湯包含杜仲、巴戟、桑寄生、牛大力、黃芪、絲瓜絡、寬根藤、海竹等天然材料。尚膳房堅持健康，源自天然的味道，並由專業的醫師團隊為大家度身訂做不同的食療湯包，適合不同人士飲用。

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對於素食者，moonwell®️湯包的姬松茸混合果仁素湯，選用合桃、腰果、栗子、紅蘿蔔、蓮藕等美味低脂低卡路里的健脾益胃食材，絕對令你喝一口會驚訝素湯也可如此鮮美濃郁！忙碌的都市人經常用腦，想恢復精力、追求健康身形、久坐少運動、經常疲倦乏力、想減脂瘦身、想提高代謝或想祛濕排毒的人士亦適合。

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養肝之選

中港藥業的保健湯包選用道地藥材所配製，絕無人做色素及硫黃。所烹調的湯水味道濃郁，又達到藥用的功效，好像他們的清熱滋陰生津湯，選取美國花旗參，霍山石斛，麥冬，美國無花果，蓮子等養陰生津、潤肺止咳、清心除煩、滋陰清熱、養胃生津、消虛火的材料，適合任何人士或經常捱夜女士飲用。

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尚膳房清肝湯包有清肝利濕、清熱解毒、益胃生津之效，材料包含雞骨草、夏枯草、沙參、麥冬、黑靈芝、薏苡仁、海竹等等。

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針對性的滋補湯水不單備有豐富的營養，更具有養生及養顏美容的功效，所以多飲用湯水，是最有效的保健方法。

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