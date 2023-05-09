健康懶人包｜女士高效攝鐵大全 避開貧血陷阱！內附相關體檢推介

除了蛋白質、維他命、膳食纖維等營養素之外，鐵質亦是對人體不可缺少的礦物質。而女性在生理期間失血，而懷孕期間更特別需要鐵質，但如果身體鐵質不足的話，就不能產生足夠的血紅素，便有機會患上缺血性貧血。手腳冰冷、臉色蒼白、異常疲憊都是缺血性貧血常見症狀，如果希望身體有足夠的鐵質，分別要從飲食、攝取方法、身體檢查三方面着手。



鐵質主要功能

製造血紅素：人體如要產生血紅素，鐵質是不可缺乏的成份之一，而血紅素是在血循環中負責輸送氧氣到人體不同組織位置，如果不夠鐵質，就會無法製造足夠紅血球，有機會患上缺鐵性貧血。



維持免疫系統：鐵質是自然殺手細胞的其中一種成份，可幫助免疫系統正常運作，如缺乏鐵質會影響免疫系統，提高疾病入侵人體的風險。



協助肌肉儲氧氣：鐵質是肌紅蛋白生成的其中一種要素，而肌紅蛋白有儲存氧氣在肌肉組織中的作用，以及輸送氧氣的功能。



提供胎兒營養所需：女性在懷孕中會特別需要鐵質，因為需要產生血紅素同時給人體以及寶寶， 一旦胎兒缺鐵的話，會對其腦部發展有不良影響。



除此之外，攝取適量的鐵質亦有助改善疲勞、促進兒童智力發展，改善氣色等好處。

鐵對身體的作用是什麼? 鐵對身體的作用是製造血紅素、維持免疫系統、協助肌肉儲氧氣、提供胎兒營養所需，以及有助改善疲勞、促進兒童智力發展，改善氣色等好處。

每日鐵質攝取量

根據衛生署指出，不同年齡階段的女士每日需要鐵質量都不一樣：

18至49歲的女士及懷孕初期的女士：20mg

懷孕中段的女士：24 mg

懷孕尾段的女士：29 mg

哺乳期的女士：24 mg

50歲或以上的女士(更年期後)： 12 mg

你缺鐵了嗎？

一旦人體缺乏鐵質，便容易患上缺鐵性貧血，缺鐵性貧血出現時心臟需要增強泵血來補回血液攜氧的下降，嚴重可引致心臟方面的問題。

缺鐵性貧血常見成因



飲食攝鐵不足：當飲食中缺乏攝取足夠的鐵質，例如以不當的方式減肥，平日又愛喝咖啡或茶這些阻礙鐵質吸收的飲料，當鐵質流失程度大於補充的程度，便有機會患上缺鐵性貧血。

人體無法正常吸收鐵：人體吸收鐵質的位置在小腸中，如果消化系統出現問題，就會影響鐵質的吸收，即使食豐富鐵質的食物，也有機會沒法補充足夠鐵質。

失血／患癌／懷孕：患上直腸癌會引致缺鐵性貧血，另外女性在經期中流失過多血液，就容易出現缺鐵的狀況。而懷孕期間除了自身需要鐵質之外，也需要提供鐵質給予胎兒，所以如果沒有補充足夠鐵質，也會出現缺鐵的問題。

缺鐵性貧血常見症狀：



．輕微程度：可能並不出現症狀

．中度至重度程度：

．臉色異常蒼白

．食慾不振

．指甲脆弱

．舌頭疼痛

．心悸

．頭暈或頭痛

．異常疲倦

．運動耐量低

．異食癖

．不安腿綜合症

缺鐵性貧血會對身體的影響

輕微的缺鐵性貧血對身體健康不會構成太大影響，但如果病情變得嚴重的時候除了使注意力下降、異常疲勞，會影響免疫系統的正常運作，同時亦會為心臟帶來負擔，嚴重會引致心臟衰竭。另外缺鐵性貧血會提高胎兒早產的風險，對女性健康帶來無法忽視的威脅。而缺鐵性貧血也會對兒童健康帶來負面影響，例如降低認知能力以及學習能力，影響腦部發展等。

體檢可準確知道自己鐵質狀況

透過定期身體檢查可了解身體的鐵質狀況，因為每個年齡階段對鐵質的需要都有所不同，如果檢查結果得知鐵質不足的話，就可以及早尋求解決方法。

精選鐵質／貧血身體檢查推介



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貧血的原因大多是營養攝取不足，而當中最重要製造血色素的原材料 — 鐵質。有些人會認為患有貧血症狀隨意補充營養品就可以，但其實貧血也有可能是疾病的徵兆。因此，最重要的是要找出貧血的原因並加以改善，才能真正改善治療貧血問題。缺鐵性貧血成因很多：女性月經量高、飲食失衡、節食、素食、患出血性疾病或營養吸收不良等人士容易患上缺鐵性貧血。而缺鐵性貧血會令人臉色蒼白、容易疲勞、學習時難集中精神。此外，還可能會引起其他健康問題，如頭暈、低食慾、抵抗力下降等 。莊柏醫療27項綜合貧血檢查，包括血全像、血鐵、蛋白鐵、運鐵蛋白、總鐵結合量等，有助你了解更多身體狀況。

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血液檢查結果何謂正常？ 血紅素Hb：女性大約標準值12-16/dl

紅血球 RBC：女性大約標準值400-500×104cu.mm

血小板Pl：大約標準值15-40×104cu.mm

血比容Ht：女性大約標準值37-47%

高效補鐵十大食材

食物中的鐵質的來源一般分為動物性食物以及植物性食物，而食物內鐵質的形式則分為血紅素鐵以及非血紅素鐵。血紅素鐵存在動物性成份之中，而人的身體對血紅素鐵的吸收率比非血紅素鐵高數倍，而非血紅素鐵則同時架在於動物性成份以及植物性成份之中。

豐富鐵質動物性食物（每100克煮熟後的重量）：



．蜆：28.0mg

．豬肝：18.0mg

．蠔：4.3-12.0mg

．青口：6.7-10.9mg

．瘦牛肉：1.7-3.7mg

豐富鐵質植物性食物（每160克一碗煮熟後的重量）：



．菠菜：3.2-6.2mg

．枝豆：3.6mg

．青豆：2.5mg

．白菜：1.6-3.4mg

．西蘭花：1.0-1.3mg

高效鐵質攝取率貼士

．每餐後進食含豐富維他命C的水果，因為維他命C可令鐵質更易吸收

．進餐時盡量避免飲茶或咖啡

．吃蔬果時可配搭肉類可增加鐵質的吸收

．烹調時可配搭不同鐵質豐富食物如海產加肉類等

．如進食鐵的補充品時要避免與鈣的補充品同時吸收

可預防貧血的其他營養素



根據衛生署指出，除了鐵質以外，還有其他營養素的補充也十分重要：

．維他命B12(協助製造血紅素)：可從蛋、肉類、魚、牛奶等攝取

．葉酸(協助製造血紅素)：可從綠葉蔬菜、木瓜、橙、豆類等攝取

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