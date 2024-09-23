牙周病患者患癌症風險較高？牙齒不好口腔衛生惡劣恐引發4種惡疾

牙齒不僅在外觀上扮演重要的角色，同時也在咀嚼食物、協助說話以及維護面部輪廓等方面扮演著關鍵的功能。



牙齒的健康影響不僅僅限於口腔護理，還可能影響身體的健康狀況，並且對牙齦、顎骨、面部和頸部的發育也有影響。當牙齒缺失或患有口腔疾病時，不僅會影響進食功能，同時可能引發口腔衛生問題，甚至可能成為其他疾病的早期徵兆。

牙齒不好，當心引發這四種疾病（按圖看清👇👇👇）

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一、糖尿病

牙周病是糖尿病的一種長期併發症，患糖尿病者罹患牙周病的機會是正常人的兩到三倍。一些臨床研究顯示，那些牙周狀況較差的患者經過五年的追蹤觀察後，發現其糖尿病監測指數中糖化血紅蛋白惡化程度較為顯著，甚至高達28倍之多。 儘管其中的機制尚未完全明確，但可能是口腔內的局部炎症導致某些細胞激素水準上升，從而增加胰島素抵抗，進而使血糖控制變得更加困難。

二、心臟疾病

牙周病和心臟血管疾病之間存在密切關聯。牙齦發炎會導致體內C反應蛋白增加，這與心臟疾病風險上升有關。此外，口腔細菌可能進入血液，促進動脈粥樣硬化和血栓形成，這些是心臟病和中風的危險因素。牙周病還可能加劇既有的心臟問題，如心內膜炎。

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三、肺部疾病

口腔中存在著300到500種細菌，其中包括肺炎鏈球菌、牙周病菌等。如果免疫力下降，例如因年齡或疾病，這些細菌可能進入肺部，引發細菌性肺炎，甚至是慢性阻塞性肺疾病。

四、癌症

重度牙周病患者患癌症的風險較一般人高出24%。如果牙齦損傷不能在一至兩週內癒合，或某區黏膜持續呈白色或紅色而非正常粉紅色，則可能是口腔癌的徵兆。此外，有86%的舌鱗狀上皮癌患者的舌部畸形與之相關，因長期受到畸形牙齒的損傷，造成舌部慢性病變，可能導致舌癌。

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