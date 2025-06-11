2026世界盃︱巴西厄瓜多爾齊晉級 13隊入圍 決賽周球隊持續更新
撰文：吳慕兒
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繼阿根廷後，巴西和厄瓜多爾亦取得2026世界盃決賽周一席，他們分別以南美洲區第2和第3名，取得洲內6個名額之一。
巴西、厄瓜多爾隨阿根廷後晉級
南美洲可謂世界盃決賽周席位競爭最不激烈的地區，10支球隊爭6.5席。6個直接晉級名額，應屆盟主阿根廷早前率先取得資格，剛改由名帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）掌帥的巴西，最新以1：0擊敗巴拉圭，而厄瓜多爾0：0賽和秘魯，餘下兩輪賽事，兩隊同得25分，第7位的委內瑞拉累積18分，肯定無法追上，巴西、厄瓜多爾分別以南美洲第2、3名出線。
巴西新帥安察洛堤主場「地標戰」，皇馬主將雲尼斯奧斯一箭定江山為他帶來開門紅，亦延續巴西每屆世界盃均能晉身決賽周的紀錄。巴西是唯一一隊達到創舉的球隊，這支5屆冠軍將會第23次出戰明年在美國、加拿大和墨西哥合辦的世界盃。
48個席位目前已有13隊入圍
2026世界盃由對上7屆的32隊，擴充至48隊。目前亞洲區8.5個名額之中，已有6隊率先晉級，包括日本、韓國、澳洲、伊朗，以及首度晉身決賽周的約旦和烏茲別克。南美洲區6.5個名額，阿根廷、巴西和厄瓜多爾均取得資格。
中北美洲區有3個直接名額和2個附加賽席位，目前尚在競逐，洲內的美國、加拿大和墨西哥均以主辦國身份取得席位。大洋洲區的一席已由新西蘭獲得。非洲和歐洲區目前尚在外圍賽分組賽階段。
2026世界盃決賽周球隊：
亞洲區：日本、韓國、澳洲、伊朗、約旦*、烏茲別克*
南美洲區：阿根廷、巴西、厄瓜多爾
中北美洲區：美國＃、加拿大＃、墨西哥＃
大洋洲區：新西蘭
非洲區：-
歐洲區：-
註：
＊首次晉身決賽周
＃主辦國
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