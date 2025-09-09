2026世界盃︱摩洛哥非洲首隊晉級 18隊入圍 決賽周球隊持續更新
2026世界盃外圍賽，南美洲區6個決賽周席位早前已全數誕生，2022年驚喜獲殿軍的摩洛哥，成為首支晉級的非洲球隊，突尼西亞亦已晉級。目前決賽周48隊，已有18隊取得參賽資格。
南美洲6.5席全決出 巴西第23次出戰
南美洲可謂世界盃決賽周席位競爭最不激烈的地區，10支球隊爭6個直接晉級資格。應屆世界盃盟主阿根廷早前率先取得資格，剛改由名帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）掌帥的巴西在餘下兩輪賽事以1：0擊敗巴拉圭後，與厄瓜多爾雙雙出線。巴西延續每屆世界盃均能晉身決賽周的紀錄，這支5屆冠軍將會第23次出戰明年在美國、加拿大和墨西哥合辦的世界盃，是唯一達到此創舉的球隊。
接下來烏拉圭、哥倫比亞及巴拉圭取得餘下3席，排第7的委內瑞拉則晉身洲際附加賽，力爭決賽周席位。
48個席位目前已有18隊入圍
2026世界盃決賽周由對上7屆的32隊，擴充至48隊。目前亞洲區8個名額之中，已有6隊率先晉級，包括日本、韓國、澳洲、伊朗，以及首度晉身決賽周的約旦和烏茲別克；南美洲區6個名額已全數決出：哥倫比亞、烏拉圭、巴拉圭，繼阿根廷、巴西和厄瓜多爾後，亦獲得資格。
中北美洲區，美國、加拿大和墨西哥均以主辦國身份取得席位；大洋洲區的一席已由新西蘭獲得。非洲和歐洲區目前尚在外圍賽分組賽階段，當中摩洛哥和突尼西亞成為最先入圍的兩支非洲隊球。
2026世界盃各洲份名額：
歐洲 16隊
非洲 9隊
亞洲 8隊
南美洲 6隊
中北美洲 6隊
大洋洲 1隊
洲際附加賽 2隊
（共48隊）
2026世界盃已晉級決賽周球隊：
亞洲區（6隊）：日本、韓國、澳洲、伊朗、約旦*、烏茲別克*
南美洲區（6隊）：阿根廷、巴西、厄瓜多爾、哥倫比亞、烏拉圭、巴拉圭
中北美洲區（3隊）：美國＃、加拿大＃、墨西哥＃
大洋洲區（1隊）：新西蘭
非洲區（2隊）：突尼西亞、摩洛哥
歐洲區：-
註：
＊首次晉身決賽周
＃主辦國
