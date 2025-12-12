WTT香港總決賽︱王曼昱陳熠四強內訌　準決賽或現「全國乒」對碰

WTT香港總決賽（WTT Finals Hong Kong 2025）女單8強賽事，首次出戰年終賽的21歲新星陳熠，出乎意料再過一關，輕取另一「師姐」陳幸同，準決賽會遇上另一位國乒前輩王曼昱。

8強上線今晚（周五）上演的兩場賽事，孫穎莎、蒯曼分途出擊對兩位日本球手，換言之，準決賽有機會出戰4位中國球手包攬的「全國乒」對碰場面。



首次出戰WTT總決賽的陳熠，8強挫陳幸同再過一關。（WTT）

WTT香港總決賽．女單︱「新丁」陳熠8強挫陳幸同再過一關

21歲的陳熠首次晉身WTT總決賽，即有亮眼表現，她在16強與代表澳門的「前一姐」朱雨玲打足7局過關，今日（12日）8強面對另一位師姐、3號種子陳幸同，再次有精彩發揮。她雖在首局輸7：11，第二局開局便落後1：5，但在5：8時奮力連取6分，以11：8反勝。局數1：1追平後，陳熠乘勢連贏3局，當中最後一局更以11：2大比數勝出。

陳熠以4：1擊敗陳幸同，賽後強調「實力上，我是不如同姐的」，她認為，「同姐實力非常好，抗壓力強」，只能盡量「打好自己」。對她而言，今次賽事目標只是贏得第一場，如今連勝兩場已是超額完成，因此被問到4強一仗的展望時，她均言：「沒什麼展望，不管對手是誰，我肯定全力以赴去拚。」大概就是這份大無畏精神，幫助她在今次賽事連贏兩位師姐吧。

WTT香港總決賽︱王曼昱在另一場8強擊敗韓國的朱芊曦晉級。（WTT）

WTT香港總決賽．女單︱王曼昱8強挫韓國朱芊曦 4強遇陳熠

周五（12日）下午另一場女單8強，由2號種子王曼昱對韓國的朱芊曦。贏得全運會女單金牌的王曼昱，以4：1輕取對手，單看比分看似贏得輕鬆，其實朱芊曦為她帶來不少壓力，第二局她由落後3：8，到連贏8分反勝，保持冷靜之餘同時打至滿頭大汗。賽後王曼昱讚揚對手朱芊曦進步不少，慶幸能夠晉身4強「完成任務」。

對於下場面對陳熠，王曼昱均言跟這位國家隊隊友「非常熟悉」，指出對方「能晉身總決賽準決賽肯定實力和狀態都十分好」，對準決賽的展望是「希望做好自己，做好過程。」

WTT香港總決賽︱女單8強戲碼

陳熠（中國） 4：1 勝 陳幸同（中國）

王曼昱（中國） 4：1 勝 朱芊曦（韓國）

孫穎莎（中國） Vs 長崎美柚（日本）

蒯曼（中國） Vs 大藤沙月（日本）



WTT香港總決賽．女單︱準決賽或現「全國乒」對碰

實力強大的王曼昱，為賽事2號種子，被編排在下線出戰，16強擊敗日本的張本美和，8強贏韓國的朱芊曦，順利晉身4強，面對曾為她陪練員的陳熠。陳熠近半年才開始冒起，今年7月在WTT美國乒乓大滿貫8強擊敗孫穎莎一戰成名，到8月她在WTT橫濱冠軍賽8強淘汰王曼昱，排名持續提升，開始受到愈來愈多注意。

今次首晉總決賽已先後擊敗朱雨玲和3號種子陳幸同，準決賽能否再次擊敗王曼昱，令人十分期待。上線方面兩場中日對碰，頭號種子孫穎莎周五晚壓軸對世界排名15位的長崎美柚。長崎在16強激戰7局擊敗伊藤美誠晉級，狀態正勇。同樣只得21歲的蒯曼，會跟世界排名14位的大藤沙月交手，從今次賽事表現來看，4號種子蒯曼表現成熟，已甚具大將之風。假如莎莎與蒯曼今晚順利晉級，今屆WTT總決賽女單4強便會由4位中國球手包辦。

WTT香港總決賽．女單︱八強／四強賽程

周五（12日）女單8強

12:10 陳熠（中國） 4：1 勝 陳幸同（中國）

13:40 王曼昱（中國） 4：1 勝 朱芊曦（韓國）

19:10 蒯曼（中國） Vs 大藤沙月（日本）

20:40 孫穎莎（中國） Vs 長崎美柚（日本）



周六（13日） 女單4強

19:30 孫穎莎（中國）／長崎美柚（日本） Vs 蒯曼（中國）／大藤沙月（日本）

20:15 王曼昱（中國） Vs 陳熠（中國）



WTT香港總決賽︱直播資訊

WTT香港總決賽2025在翡翠台（81台）和TVB Plus（82台）播出，同時在TVB的OTT串流平台 myTV SUPER 同步播放。

官方公布賽事播放節目表：https://programme.tvb.com。

TVB Plus（82台）於早上11時起播放第一節賽事，晚上6時起播放第二節賽事，串流平台myTV SUPER（直播連結）則全日直播所有場次。