港超聯︱八位球員預言新球季　王振鵬的狂想　林恩許爆東方小秘密

撰文：袁志浩
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新一季港超聯今日以菁英盃掀開序幕，今屆賽事增添兩支新球隊，外界甚至記者能掌握的資訊有限，與其強行作深入分析，倒不如交由球員自行預測。
《01體育》在每隊各找來一位球員，預測今季會發生的三件事，從自己說起，再到球隊、隊友及圈內好友，用全新角度、另類方式迎接充滿未知的一季。
看看誰是今季最佳預言家，季尾檢討時能免被「鞭屍」。

傑志——王振鵬

傑志守門員王振鵬。（袁志浩攝）

1. 今年入1球12碼

有一年（編按：2010/11年度足總盃首圈對屯門）在青衣運動場到互射12碼階段，我第4個主射射入，也撲了兩球，但朱兆基及劉全昆射失，最終輸波。 今年有機會的話，會在足總盃向教練申請，讓我在法定時間內入一球12碼；我射術OK，有信心，但還是看心理質素跟運氣。
當日屯門守門員魏釗（黑衫）跟王振鵬在互射12碼階段均告射入。（網上圖片）

2. 唔畀嘉緯、均宜入波!!!

均宜射術差一點，嘉緯好少少，他們兩個對我應該會手下留情，給我一點面子，不要入我波。

3. 阿輝今年撲唔到12碼

我跟阿輝（葉鴻輝）很熟，他年年也救到12碼，很煩。希望今年他救不到，對我們球隊也是好事；最好這球便是我射入的那一球吧。

東方龍獅——林恩許

東方龍獅中場林恩許。（袁志浩攝）

1. Eastern wins the league　東方龍獅贏聯賽冠軍

我怎可能不預測這件事，如果連自己都不相信，我不適合做足球員。

2. The league will be a lot more competitive　聯賽競爭更激烈

沒有球隊可大幅拋離，或每場都勝出；聯賽第一跟包尾球隊的差距會收窄。 會出現更多爆冷賽果，尤其是港會場很細、很難踢，記得當年隨傑志作客，踢到71分鐘才由（盧）均宜開紀錄，相信今季也會是苦戰。
港會場「重出江湖」，林恩許當年效力傑志時也聞風喪膽，戰至尾段才靠隊友盧均宜的入球打破僵局。（HKFA）

3. Have more than 10K in the kitty, Naveed and Jojo are biggest contributors
全隊總「罰款」多於1萬元，王力威及亞歷斯祖「貢獻」最多

隊內有個小秘密，就是會累積「罰款」作季尾聚餐之用。例如每次把球踢出圍欄，就要在公用基金中投放20元；忘了帶裝備、剪了個糟糕的髮型等都要罰。 Naveed經常做蠢事，Jojo雖然受傷了，但我有信心他能追上來，相信他們會罰最多。

理文——顏樂楓

理文中場顏樂楓。（袁志浩攝）

1. 順利完成菁英盃

上季未能順利完成，今季菁英盃以聯賽形式進行，希望可踢完14場。我也只是期望一件正常情況下理應會發生的事。

2. 朱sir又跌銀包，執唔返

記得前季朱sir（朱志光）用「跌銀包又執返」去形容聯賽爭標形勢。預計今季傑志會再跌，但銀包被我們執了。

3. 鄭兆均入波多過我!

我連續兩季跟他鬥入波，但一不小心，我兩季（每季）都只是入1球，已經比他多，希望他不要介意。這預測希望鼓勵他、給多點他動力。
在剛過去的季前熱身賽，鄭兆均（左）已在面對傑志時取得進帳，看來兩人今季有一番龍爭虎鬥。（袁志浩攝）

冠忠南區——夏志明

冠忠南區前鋒夏志明。（袁志浩攝）

1. 佐佐木周踢踢吓甩鞋

他上季比賽踢到甩鞋，再在右邊推進突破再傳中，好像還登上了日本新聞，今季也有可能這樣。

2. 高達成為真．頭槌王

上季是我頭槌王，但平時練習高達（川瀨浩太）厲害很多，我也不是常用頭槌，只是幸運。 高達知道後，說為什麼頭槌王是我不是他，今季就讓他做吧。
夏志明上季共頂入4球，比川瀨浩太還要多一球，成功港超「頭槌王」。（資料圖片）

3. 球隊5連勝

包括聯賽及盃賽，打和也不計！ 上季我們差不多每場也有入球，但失波更多，是弊病。今年增添了高質素的守衛，更有機會贏波；若賽程巧合地接連遇上一些實力較弱的新球隊，有可能做到5連勝。

標準流浪——林嘉緯

標準流浪中場林嘉緯。（袁志浩攝）

1. 流浪入盃賽決賽

近年流浪未入過決賽，雖然說青春班，但球隊實力有機會做到。有驚喜，老細又開心，對年青球員也很正面；始終自己踢開大球會，對冠軍仍有渴求。

2. 助攻畀均宜入波

（盧）均宜跑動能力強，我負責校炮，彼此默契也是優點。 其實調轉角色也可以，因我踢超聯每年都有入球。

3. 射入罰球

以前有把握，在傑志機會多，行落去信心又大；但近年狀態不太順，未入過罰球。所以今年一定要入，有要求，12碼不計！
今季會否再見到林嘉緯的靚罰球？（資料圖片）

晉峰——鄭璟昊

晉峰後衛兼隊長鄭璟昊。（袁志浩攝）

1. 憶誠可以再頭槌入波

我們踢地面組織，隊員也不高，在沒外援前鋒下很輸蝕。 上季唯一頭槌是由廖憶誠頂入飛馬，所以他在隊內有「頭槌王」稱號，相信他會再做多次。

2. 艾拔簡勞拎少過10張黃牌

他上季拿很多黃牌，多到今季第一場要停賽。 也許是他到港後未適應球證尺度，但他對球隊很重要，停賽的話影響很大。預計他至少拎5張黃牌，但希望可少於10張吧。
艾拔簡勞（右）上季取得10張黃牌，因此今季首場賽事必須停賽。（資料圖片）

3. 單場唔好輸多過4球

隊內許多年青球員，大敗會影響信心。4球已有點保守，但我們季前特別訓練防守，對此有很大期望。

港會——屠俊翹

新加盟港會的守門員屠俊翹。（袁志浩攝）

1. 擺脫欠薪

港會是間很有規模的球會，相信這裏不會發生這情況。

2. 起碼救出1球12碼

近兩、三季上陣機會多了，憑經驗及感覺，每季至少也救到1球12碼；就算被射入，大部份亦「捉啱路」，很有信心可維持這紀錄。
弱隊出鋼門，屠俊翹又可否預測成功，今季繼續救出12碼？（資料圖片）

3. 護級成功（因為冇降班）

港會被認定為弱隊，護級是首要目標。但聽說今季沒有降班，希望足總會兌現承諾，讓球會留在港超多幾季，讓更多人認識。 不過，最怕其實是港會自降。

香港U23——黃威

從東方龍獅外借至香港U23的中場黃威。（袁志浩攝）

1. U23首勝

唔可以未打先輸，至少贏1場。

2. 半場走單騎入波

對自己有信心，之前（踢）大埔那一年，對東方時也試過這樣入球。
2017/18年球季港超聯，黃威對東方時在半場殺到禁區，擺脫守門員及3名守衛射入空門。（HKFA）

3. 入選最佳十一人

也是對自己有信心，這是踢足球最重要的事。

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