港超聯︱八位球員預言新球季　王振鵬的狂想　林恩許爆東方小秘密

有一年（編按：2010/11年度足總盃首圈對屯門）在青衣運動場到互射12碼階段，我第4個主射射入，也撲了兩球，但朱兆基及劉全昆射失，最終輸波。 今年有機會的話，會在足總盃向教練申請，讓我在法定時間內入一球12碼；我射術OK，有信心，但還是看心理質素跟運氣。