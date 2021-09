港超聯︱八位球員預言新球季　王振鵬的狂想　林恩許爆東方小秘密

新一季港超聯今日以菁英盃掀開序幕,今屆賽事增添兩支新球隊,外界甚至記者能掌握的資訊有限,與其強行作深入分析,倒不如交由球員自行預測。

《01體育》在每隊各找來一位球員,預測今季會發生的三件事,從自己說起,再到球隊、隊友及圈內好友,用全新角度、另類方式迎接充滿未知的一季。

看看誰是今季最佳預言家,季尾檢討時能免被「鞭屍」。



傑志——王振鵬

傑志守門員王振鵬。(袁志浩攝)

1. 今年入1球12碼



有一年(編按:2010/11年度足總盃首圈對屯門)在青衣運動場到互射12碼階段,我第4個主射射入,也撲了兩球,但朱兆基及劉全昆射失,最終輸波。 今年有機會的話,會在足總盃向教練申請,讓我在法定時間內入一球12碼;我射術OK,有信心,但還是看心理質素跟運氣。

當日屯門守門員魏釗(黑衫)跟王振鵬在互射12碼階段均告射入。(網上圖片)

2. 唔畀嘉緯、均宜入波!!!



均宜射術差一點,嘉緯好少少,他們兩個對我應該會手下留情,給我一點面子,不要入我波。

3. 阿輝今年撲唔到12碼



我跟阿輝(葉鴻輝)很熟,他年年也救到12碼,很煩。希望今年他救不到,對我們球隊也是好事;最好這球便是我射入的那一球吧。

東方龍獅——林恩許

東方龍獅中場林恩許。(袁志浩攝)

1. Eastern wins the league 東方龍獅贏聯賽冠軍



我怎可能不預測這件事,如果連自己都不相信,我不適合做足球員。

2. The league will be a lot more competitive 聯賽競爭更激烈



沒有球隊可大幅拋離,或每場都勝出;聯賽第一跟包尾球隊的差距會收窄。 會出現更多爆冷賽果,尤其是港會場很細、很難踢,記得當年隨傑志作客,踢到71分鐘才由(盧)均宜開紀錄,相信今季也會是苦戰。

港會場「重出江湖」,林恩許當年效力傑志時也聞風喪膽,戰至尾段才靠隊友盧均宜的入球打破僵局。(HKFA)

3. Have more than 10K in the kitty, Naveed and Jojo are biggest contributors

全隊總「罰款」多於1萬元,王力威及亞歷斯祖「貢獻」最多



隊內有個小秘密,就是會累積「罰款」作季尾聚餐之用。例如每次把球踢出圍欄,就要在公用基金中投放20元;忘了帶裝備、剪了個糟糕的髮型等都要罰。 Naveed經常做蠢事,Jojo雖然受傷了,但我有信心他能追上來,相信他們會罰最多。

理文——顏樂楓

理文中場顏樂楓。(袁志浩攝)

1. 順利完成菁英盃



上季未能順利完成,今季菁英盃以聯賽形式進行,希望可踢完14場。我也只是期望一件正常情況下理應會發生的事。

2. 朱sir又跌銀包,執唔返



記得前季朱sir(朱志光)用「跌銀包又執返」去形容聯賽爭標形勢。預計今季傑志會再跌,但銀包被我們執了。

3. 鄭兆均入波多過我!



我連續兩季跟他鬥入波,但一不小心,我兩季(每季)都只是入1球,已經比他多,希望他不要介意。這預測希望鼓勵他、給多點他動力。

在剛過去的季前熱身賽,鄭兆均(左)已在面對傑志時取得進帳,看來兩人今季有一番龍爭虎鬥。(袁志浩攝)

冠忠南區——夏志明

冠忠南區前鋒夏志明。(袁志浩攝)

1. 佐佐木周踢踢吓甩鞋



他上季比賽踢到甩鞋,再在右邊推進突破再傳中,好像還登上了日本新聞,今季也有可能這樣。

2. 高達成為真.頭槌王



上季是我頭槌王,但平時練習高達(川瀨浩太)厲害很多,我也不是常用頭槌,只是幸運。 高達知道後,說為什麼頭槌王是我不是他,今季就讓他做吧。

夏志明上季共頂入4球,比川瀨浩太還要多一球,成功港超「頭槌王」。(資料圖片)

3. 球隊5連勝



包括聯賽及盃賽,打和也不計! 上季我們差不多每場也有入球,但失波更多,是弊病。今年增添了高質素的守衛,更有機會贏波;若賽程巧合地接連遇上一些實力較弱的新球隊,有可能做到5連勝。

標準流浪——林嘉緯

標準流浪中場林嘉緯。(袁志浩攝)

1. 流浪入盃賽決賽



近年流浪未入過決賽,雖然說青春班,但球隊實力有機會做到。有驚喜,老細又開心,對年青球員也很正面;始終自己踢開大球會,對冠軍仍有渴求。

2. 助攻畀均宜入波



(盧)均宜跑動能力強,我負責校炮,彼此默契也是優點。 其實調轉角色也可以,因我踢超聯每年都有入球。

3. 射入罰球



以前有把握,在傑志機會多,行落去信心又大;但近年狀態不太順,未入過罰球。所以今年一定要入,有要求,12碼不計!

今季會否再見到林嘉緯的靚罰球?(資料圖片)

晉峰——鄭璟昊

晉峰後衛兼隊長鄭璟昊。(袁志浩攝)

1. 憶誠可以再頭槌入波



我們踢地面組織,隊員也不高,在沒外援前鋒下很輸蝕。 上季唯一頭槌是由廖憶誠頂入飛馬,所以他在隊內有「頭槌王」稱號,相信他會再做多次。

2. 艾拔簡勞拎少過10張黃牌



他上季拿很多黃牌,多到今季第一場要停賽。 也許是他到港後未適應球證尺度,但他對球隊很重要,停賽的話影響很大。預計他至少拎5張黃牌,但希望可少於10張吧。

艾拔簡勞(右)上季取得10張黃牌,因此今季首場賽事必須停賽。(資料圖片)

3. 單場唔好輸多過4球



隊內許多年青球員,大敗會影響信心。4球已有點保守,但我們季前特別訓練防守,對此有很大期望。

港會——屠俊翹

新加盟港會的守門員屠俊翹。(袁志浩攝)

1. 擺脫欠薪



港會是間很有規模的球會,相信這裏不會發生這情況。

2. 起碼救出1球12碼



近兩、三季上陣機會多了,憑經驗及感覺,每季至少也救到1球12碼;就算被射入,大部份亦「捉啱路」,很有信心可維持這紀錄。

弱隊出鋼門,屠俊翹又可否預測成功,今季繼續救出12碼?(資料圖片)

3. 護級成功(因為冇降班)



港會被認定為弱隊,護級是首要目標。但聽說今季沒有降班,希望足總會兌現承諾,讓球會留在港超多幾季,讓更多人認識。 不過,最怕其實是港會自降。

香港U23——黃威

從東方龍獅外借至香港U23的中場黃威。(袁志浩攝)

1. U23首勝



唔可以未打先輸,至少贏1場。

2. 半場走單騎入波



對自己有信心,之前(踢)大埔那一年,對東方時也試過這樣入球。

2017/18年球季港超聯,黃威對東方時在半場殺到禁區,擺脫守門員及3名守衛射入空門。(HKFA)

3. 入選最佳十一人



也是對自己有信心,這是踢足球最重要的事。

