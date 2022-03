跳台滑雪｜高梨沙羅克服冬奧傷痛　復出奪世界盃分站笑得開懷

日本跳台滑雪女神高梨沙羅經歷北京冬奧「緊身衣」風波後,首度重返跳台,再展歡顏。她在世界盃分站奪得第62次冠軍,賽後稱今回勝利的喜悅,前所未有。

再現勝利微笑,既要勇氣,也要鼓勵。早前宣布復出的馬拉松選手大迫傑,也可記一小功。



高梨參戰跳台滑雪世界盃挪威利勒哈默(Lillehammer)站,兩跳均做出超過130米的佳績,總成績291.5分奪得本賽季第2次分站冠軍,個人計第62次奪得分站冠軍。

高梨沙羅(中)在世界盃分站力壓兩位斯洛文尼亞對手,奪得冠軍。(instagram)

經歷北京冬奧混合團體賽DQ風波,高梨在頒獎台上再現歡顏。她賽後直言冬奧過後重踏跳台,非常緊張,不知如何是好。經歷冬奧的事件後,勝利滋味格外甜美。「很久沒有飛躍,懷着純粹享受的心情來比賽。經歷奧運之後,這次勝利令我最為開心」,高梨說。

跳台女神再現歡顏。(instagram)

高梨在冬奧混合團體賽第一跳表現上佳,以為讓日本確立優勢,詎料被指穿上的滑翔緊身衣過大,大腿部分超出規定2厘米,該跳成績無效。高梨完成第二跳後當場痛哭,日本隊最終以些微分數得第4,失去獎牌。

高梨沙羅在北京冬奧被DQ,第二跳縱獲高分,但難掩失望,不住痛哭。(Getty Images)

今回克服傷痛,再次獲勝,北京冬奧在團體賽同樣遭分數「清零」的德國女將雅侯絲(Katharina Althaus)亦上載動態,為高梨感到欣喜。

同樣因滑翔衣不合規格冬奧被DQ的雅侯絲,為對手重踏跳台而感動.(instagram)

日本國內,以至跳台滑雪界,普遍支持這位跳台滑雪好手,並質疑負責檢查裝備的程序有異。高梨一度顯得萬念俱灰,直到上星期在社交媒體限時動態轉發跑手大迫傑的相片。

大迫傑早前表示復出,在貼文說希望「再次上陣,再次獲勝」,高梨在限時動態中加上一句「hit me right in the feels」,為大迫的鬥志所感動。