跳台滑雪｜高梨沙羅克服冬奧傷痛　復出奪世界盃分站笑得開懷

日本跳台滑雪女神高梨沙羅經歷北京冬奧「緊身衣」風波後，首度重返跳台，再展歡顏。她在世界盃分站奪得第62次冠軍，賽後稱今回勝利的喜悅，前所未有。

再現勝利微笑，既要勇氣，也要鼓勵。早前宣布復出的馬拉松選手大迫傑，也可記一小功。



高梨參戰跳台滑雪世界盃挪威利勒哈默（Lillehammer）站，兩跳均做出超過130米的佳績，總成績291.5分奪得本賽季第2次分站冠軍，個人計第62次奪得分站冠軍。

高梨沙羅（中）在世界盃分站力壓兩位斯洛文尼亞對手，奪得冠軍。（instagram）

經歷北京冬奧混合團體賽DQ風波，高梨在頒獎台上再現歡顏。她賽後直言冬奧過後重踏跳台，非常緊張，不知如何是好。經歷冬奧的事件後，勝利滋味格外甜美。「很久沒有飛躍，懷着純粹享受的心情來比賽。經歷奧運之後，這次勝利令我最為開心」，高梨說。

跳台女神再現歡顏。（instagram）

高梨在冬奧混合團體賽第一跳表現上佳，以為讓日本確立優勢，詎料被指穿上的滑翔緊身衣過大，大腿部分超出規定2厘米，該跳成績無效。高梨完成第二跳後當場痛哭，日本隊最終以些微分數得第4，失去獎牌。

高梨沙羅在北京冬奧被DQ，第二跳縱獲高分，但難掩失望，不住痛哭。（Getty Images）

今回克服傷痛，再次獲勝，北京冬奧在團體賽同樣遭分數「清零」的德國女將雅侯絲（Katharina Althaus）亦上載動態，為高梨感到欣喜。

同樣因滑翔衣不合規格冬奧被DQ的雅侯絲，為對手重踏跳台而感動.（instagram）

日本國內，以至跳台滑雪界，普遍支持這位跳台滑雪好手，並質疑負責檢查裝備的程序有異。高梨一度顯得萬念俱灰，直到上星期在社交媒體限時動態轉發跑手大迫傑的相片。

大迫傑早前表示復出，在貼文說希望「再次上陣，再次獲勝」，高梨在限時動態中加上一句「hit me right in the feels」，為大迫的鬥志所感動。