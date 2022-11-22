世界盃2022︱沙特阿拉伯教頭是二線隊專家　曾創非洲國家盃歷史

沙特阿拉伯反勝阿根廷2：1，爆出世界盃大冷門。可是原來這對沙特主帥蘭納（Hervé Renard）只是小菜一碟，這個「專家」過去多次交出帶領二線國家隊創造歷史，被他執教的這些代表隊往往能在短時間內成績突飛猛進。



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沙特阿拉伯爆出今屆世界盃首個驚天冷門，憑下半場5分鐘內連入兩球，反勝奪標熱門阿根廷。沙特越位戰術今場令阿根廷吃盡苦頭，主教練蘭納（Hervé Renard）自然應記一功。

沙特阿拉伯球員賽後也對賽果感到十分難以置信。（Getty Images）

擅於激發球員潛能

這個來自法國康城的主帥，23年教練生涯間執教過9支球隊，他於法國球會SG Draguignan「出道」，之後轉為執掌英乙劍橋聯，雖然當時在26場比賽中輸了14場，但仍留下不錯的口碑。

曾效力劍橋聯的前愛華頓門將魯迪（John Ruddy）便跟蘭納合作過，他形容對方管理球員有一手，懂得如何推動麾下進步。

魯迪透露：「我初加盟時完全沒有成年隊經驗，把關技術也欠佳，處子戰首15分鐘很緊張，連龍門球也開不到。可是蘭納擅長提高球員自信，總能讓我感覺良好。最難忘是他不只要求我們努力，自己也在健身室內做我們的榜樣。」

蘭納擅長球隊管理，在短時間內發揮球員潛能。（Getty Images）

改寫非洲國家盃歷史

蘭納其後輾轉成為贊比亞主帥，正式在球壇闖出名氣。最威水的莫過於他於2012年第二度帶領贊比亞時，於該屆非洲國家盃決賽爆冷擊敗擁有耶耶托尼跟杜奧巴的科特迪瓦奪冠。

更神奇的是兩年後蘭納便「轉會」科特迪瓦，在短時間內發揮作用，2015年即帶領科特迪瓦再殺入非洲國家盃決賽，在互射十二碼階段9：8淘汰加納，贏得該國史上第二個非國盃。蘭納更成為首位執教兩支不同國家，都可以贏得這項錦標的教練，寫下歷史。

蘭納上屆世界盃帶領摩洛哥出戰。（Getty Images）

二線國家隊專家 跟沙特續約至2027

蘭納可說是讓二線國家隊「翻生」的專家，他2015年執教里爾以失敗告終，但回歸代表隊層面，就如進入了另一層次。2016年起帶領摩洛哥，蘭納又幫該國相隔20年後重返世界盃決賽周。雖然摩洛哥上屆分組賽只得1分落袋，但就在最後一戰跟西班牙踢成2：2，令人留下印象。

結果蘭納仍堅持引咎辭職，但很快就接到新聘約，於2019年上任沙特阿拉伯主教練。自從他領軍後，沙特的世界排名極速從70位升至51位；沙特在今屆世界盃外圍賽亞洲區十二強賽，更是從有日本、澳洲的小組中以首名出線。

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沙特阿拉伯憑這球世界波反勝阿根廷。（Getty Images）

為備戰今屆決賽周，沙特更舉行了集訓，是除主辦國卡塔爾之外的唯一。如今，蘭納又再創造奇跡，帶領球隊以所有參賽球隊中世界排名尾二的身份，擊敗了強敵阿根廷，再讓人大跌眼鏡。

所以沙特早就宣布跟蘭納續約至2027年，蘭納似乎有信心可以把神奇延續下去。「自我來到這裏之後，我就感覺自己屬於這地方，我感受到大家對足球的熱情、對成功與進步的渴望。沙特有很多有潛質的年輕人，我們已達成第一個目標（世界盃決賽周），接下來就團結地為餘下的目標努力吧。」

蘭納已跟沙特續約至2027年。（Getty Images）