世界盃2022｜巴西入球停不了　半場遙遙領先韓國4：0（持續更新）

日本和韓國在卡塔爾世界盃2022帶給球迷無限驚喜，碰巧的是，兩軍在淘汰賽階段同日出擊，然而韓國將與巴西爭入8強，贏波絕非易事。

若然日韓攜手晉級，堪稱亞洲足球的大奇蹟日，巧合的是兩軍將於8強合演東亞內訌。面對奪冠大熱門，韓國足球必要拿出最強的鐵血鬥志，期望最創奇蹟。

本文持續更新巴西對韓國的陣前消息及即時戰況，賽事於12月5日深夜3時舉行，NOW 618台直播。



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上半場戰情：

巴西右路一次攻勢，拉芬夏落底地波傳中，皮球中央「大漏」，遠柱無人看管的雲尼斯奧斯接應，縱然控球一般，幸好他冷靜地挑射破網。

雲尼斯奧斯禁區內冷靜操刀，巴西僅7分鐘先開紀錄。（Getty Images）

韓國的鄭又榮禁區內解圍時，不慎踢跌李察利臣，球證直指12碼點，並由復出的尼馬操刀，即使韓國門將金承奎不斷在白界線移動，尼馬依然冷靜處理中鵠，巴西短短6分鐘領先至2：0。

復出的尼馬即射入12碼，巴西極速領先兩球。（Getty Images）

韓國難以製造具威脅攻勢，只好以遠射攻門，上場為韓國奠勝的黃喜燦，禁區外施放冷箭，皮球直飛死角，幸好艾利臣飛撲撲出。

面對巴西的攻勢，韓國後防明顯招架不住，李察利臣以頭槌力保控球權，其後傳給馬昆賀斯再走位，堤亞高施華再直線交給李察利臣，近門射破韓國大門，29分鐘領先至3：0。巴西短短半小時，已經3次圍在一起跳舞，今次連主帥泰迪都有份跳。

連巴西主帥也跳舞慶祝。（路透社）

「森巴兵團」其後再以一次反擊，雲尼斯奧斯傳中交給後上的柏基達，第一時間撞射破網，巴西遙遙領先至4球。

柏基達第一時間撞射建功，巴西領先至4：0。（Getty Images）

在分組賽首輪傷出的尼馬，今仗趕及傷癒復出正選領軍，與雲尼斯奧斯﹑拉芬夏及李察利臣合作攻堅；韓國方面，孫興慜繼續戴上「鬼面罩」出戰，後防繼續排出「五金」防線。

（01美術製圖）

巴西正選陣容（4-2-3-1）：

門將：1艾利臣比加

後衛：14艾達米列達奧﹑4馬昆賀斯﹑3堤亞高施華﹑2丹尼路雷斯

防守中場：5卡斯米路﹑7盧卡斯柏基達

進攻中場：11拉芬夏﹑10尼馬﹑20雲尼斯奧斯

前鋒：9李察利臣



韓國正選陣容（4-2-3-1）：

門將：1金承奎

後衛：15金紋奐﹑4金玟哉﹑19金英權﹑3金珍洙

防守中場：6黃仁範﹑5鄭又榮

進攻中場：11黃喜燦﹑10李在城﹑7孫興慜

前鋒：9曹圭成



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萬眾期待英超神射手孫興慜，偏偏他到上一仗才有一記精彩的「通坑渠」助攻，猶幸黃喜燦沒有浪費機會，最終助韓國以2：1絕殺葡萄牙，驚險地以次名出線。除了孫興慜和黃喜燦，韓國尚有靚仔中鋒曹圭成、黃仁範、李康仁等球員，同樣值得期待。

完場一刻，孫興慜的淚腺已崩潰了。（Getty Images）

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巴西有加比爾捷西斯因傷緣盡餘下賽事。（Getty Images）