行路Fantasy｜5條復活節悠閒散步路線之選　避人群再嚐平民美食

一連4日的復活節長假期，不少港人選擇外遊，算得上是「後疫情」的首個長假，機票﹑酒店樣樣貴，不願花費倒不如留港消費。留港又有什麼好去處？

本文整合5條散步路線，吃喝玩樂樣樣齊，既交通方便，又有平民美食，這些路線或許是大家今個長假的好去處！



避人群訪銅鑼灣避風塘 再到大坑嚐美食

銅鑼灣，大家都不會陌生，是遊客的熱點之一，相信不少人在紅日都對銅鑼灣「耍手擰頭」，這條路線或許可以避過人群。

從車水馬龍的銅鑼灣Sogo，穿過怡東酒店和世貿中心地下的「秘道」，就可直達銅鑼灣避風塘，既有海景，又旺中帶靜，沿途又有不少坐位，更有「Donut小船」，一次過滿足晒全家的願望。

一文睇清行路Fantasy推介城市散步路線

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經過海濱後到達天后，然後就可直入大坑，大坑出名多美食，擁有多國菜式，唯一考量就是擔心餐廳會否在公眾假期休息。

行路Fantasy｜銅鑼灣一樣可以避世 經秘道到海旁散步上虎豹別墅

腐能量寶寶第三輪行路Fantasy路線資訊一覽。（01美術製圖）

食勻全大埔

一家大細出遊，有時不想去得遠，「掃街」也不失為一個好選擇。說起大埔美食，由大埔街坊推介就最有說服力。一個大埔墟街市及熟食中心，就能吃到魚蛋粉﹑豬扒麵﹑西多士等平民美食，但務必留意營業時間！若果熟食中心未能滿足口胃，就可走遠一點到昌運中心，仍然有不少香噴噴的小食。

行路Fantasy｜輕鬆串遊大埔美食老字號 街坊帶路尋找大埔好味道

咖哩山行路Fantasy第三輪路線資訊一覽。（01美術製圖）

掃街至逛街 老少咸宜的深水埗

承上「掃街」之選，深水埗也是一個不錯的選擇，既有新香園蛋牛治﹑合益泰腸粉﹑維記豬潤麵，選擇當然不止這些。食到飽都可以散步消化一下，大人可逛「黃金」﹑鴨寮街；小朋友可以去又名「玩具街」的福榮街。走遠一點，更可到「嘉頓山」或即將清拆的大坑西新邨看一看。

行路Fantasy｜深水埗掃街吃盡特色小食 大坑西新邨見證時代變遷

信號山行路Fantasy第三輪路線資訊一覽。（01美術製圖）

長假期避靜之選 啟德飽覽維港景色

長假期最怕人多，啟德或許是個不錯的選擇，縱然不算多景點可逛，但可以逛逛啟德空中花園。這設施其實早在2021年5月落成，但鮮有人知道有這樣的一個地方，空中花園有不少位置可看到維港景色，亦有不少位置休憩，再不然走遠一點點，到郵輪碼頭也是一個好地方。

行路Fantasy｜感受舊機場活力磁場 啟德漫步散策搶先行

田泰安生日快樂行路Fantasy次輪路線資訊一覽。（01美術製圖）

九龍水鄉小郊遊

靚景也是另一年少咸宜，若然去大澳看水鄉有點太遠的話，可以到九龍「小水鄉」止止癮。從防波堤可飽覽鯉魚門的風貌，另一邊就是維港。看完景色，即可到附近的海鮮酒家，吃一頓馳名的海鮮餐，其後更可走向鄉村方向，再到石礦場遺址，亦是不錯的打卡位。

行路Fantasy｜走訪東九龍罕有水鄉 再賞石礦場遺址的荒涼美

田泰安生日快樂行路Fantasy第三輪路線資訊一覽。（01美術製圖）

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