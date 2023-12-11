歐洲球壇異象︱基羅納再度力壓皇馬登西甲榜首　異軍突起源於曼城

漫遊在基羅納（Girona）的街上，彷彿穿越了時空。這個西班牙東北部小城有2000多年歷史，老城街區還保留了中世紀的模樣，當中最著名的是基羅納大教堂，因為那是著名劇集《權力遊戲（Game of Thrones）》的取景地；現在，出名的還有這城市的球隊——他們今季首度擊敗巴塞隆拿、也壓過皇家馬德里，登上了西甲的榜首。



基羅納今季曾兩度力壓皇馬、巴塞，進佔西甲榜首。（Getty Images）

加泰小球會變身記——由加入CFG開始

基羅納早在1930年便創會，但球隊大多數時間都在西班牙低組別聯賽打滾；位於加泰隆尼亞地區，年輕球員首選的當然是巴塞隆拿，然後是愛斯賓奴，人口只得十多萬的基羅納難有資源與這些勁旅搶人才，所以他們在2016/17年球季首度升上西甲，實屬難得。

2018年是基羅納發展的轉捩點，因為獲得阿布札比資金擁有的「城市足球集團」（City Football Group，簡稱CFG）注資獲取47%的股份；CFG在2008年收購了如今橫掃英超以至歐洲球壇的曼城，之後將勢力擴展至全世界，例如買入了紐約城、墨爾本城、橫濱水手⋯⋯基羅納是他們第6支收購的球隊。

暫時除了非洲外，CFG在其餘洲份都有「據點」，這模式也令他們的人才配置無遠弗屆，早幾年他們便安排不少曼城的青年軍到基羅納磨練，例如現年26歲的阿歷斯加西亞（Aleix García），於2015年獲曼城垂青納入青訓系統之中，兩年後便將他外借到基羅納汲取實戰經驗，他一度離隊，到2021年重返基羅納，並成為陣中的主將，早前更入選西班牙國家隊。

26歲的阿歷斯加西亞2015年獲曼城垂青納入青訓系統，兩年後外借基羅納，他一度離隊，到2021年重返基羅納並成為主將，早前更入選西班牙大軍。（Getty Images）

受惠曼城及姊妹球會兵源

現時由曼城外借到基羅納助拳的，則有21歲的恩古圖（Yan Couto），他在2020年加盟曼城後，未嘗為「藍月亮」出賽便旋即送到了基羅納，今季是他在基羅納第3個球季了，持續進步，還憑出色的表現在今年10月入選了巴西國家隊。

恩古圖（Yan Couto）2020年加盟曼城，未嘗為「藍月亮」出賽便送到基羅納，今季是他在基羅納第3個球季，還憑出色表現今年10月入選巴西國家隊。（Getty Images）

除了由曼城外借的球員，基羅納還有另一些球員是來自CFG旗下其他球隊。上季由紐約城外借到基羅納的「美職神鋒」卡斯迪蘭奴斯（Valentin Castellanos），便曾在對皇馬時做出「大四喜」的創舉；卡斯迪蘭奴斯今季已離開了基羅納，但從CFG旗下另一球隊法乙特魯瓦借來的巴西翼鋒沙維奧（Sávio），表現同樣出色，他今季在西甲上陣16次，已攻入4球及交出5次助攻，而且在左路的盤球突破是球隊的一大殺着。

CFG旗下另一球隊法乙特魯瓦借到基羅納的巴西翼鋒沙維奧（Sávio），表現同樣出色。（Getty Images）

The City Way

除兵源外，CFG為旗下球隊最重要且珍貴的幫助，是在技術上的支援。眾所周知，曼城主帥哥迪奧拿從巴塞隆拿系統出來，其戰術運用推陳出新，幾可說是引領着世界的戰術潮流，CFG便以他的戰術體系為基礎，讓旗下球會的教練團可以參考曼城的戰術分析、訓練方法，甚至是醫療、球員表現等各種數據，從而達到CFG旗下球員皆能踢出同一樣風格的足球出來，他們喚作「城市風」（The City Way）。

這也解釋了，基羅納就算沒有超級球星壓陣，卻能像曼城那樣踢出悅目的進攻足球，戰罷16周之後，他們以38球成為西甲攻力最強的球隊，比皇馬及馬體會還要多4球及6球。

基羅納今季第7周首度登上西甲榜首，之後到第12周再度登頂，並延續至第13周，到第16周再登頂（圖）。（西甲官網截圖）

主帥米高是升班專家

基羅納主帥米高（Míchel）從曼城系統獲益多少不得而知，但他近兩季助球隊取得佳績卻有目共睹，雖然48歲的他未嘗執教大球會，但卻在小球會中一早證明了自己的能耐。

他在2017年正式執教鞭後，便分別帶領華歷簡奴、侯爾斯卡（Huesca）及基羅納升班，難怪前季尾會方已急不及待提早跟他續約至2024年。

基羅納主帥米高（Míchel）雖未嘗執教大球會，但在2017年正式執教鞭後分別帶領華歷簡奴、侯爾斯卡（Huesca）及基羅納升班。（Getty Images）

曾效力阿積士、曼聯及拜仁慕尼黑等大球會的戴利白蘭特（Daley Blind），今季加盟了基羅納，成為防線領袖，這名荷蘭國腳談及米高時說：「他（米高）要求每一次訓練都做到最好，但同時常跟大家開玩笑，他擅於跟球員們相處，連繫着大家，所以有時在訓練中會跟我們一起玩Rondo（馬騮搶波），這是很特別的事情。」

戴利白蘭特（Daley Blind）今季加盟基羅納，成為防線領袖。（Getty Images）

CFG早前透露，今季基羅納的目標是聯賽前6名，換言之即是力爭進軍來季歐洲賽；但基羅納今季自第3周起未跌出過三甲，第7周首度登上西甲榜首，之後到第12周再度登頂，並延續至第13周，到第16周作客巴塞隆拿更以4：2首度擊敗對手，再次升上榜首。

目前西甲賽程已過了三分之一，如果以基羅納現時的走勢而論，來季在歐聯賽場見到紅白直間球衣時，不要以為是馬體會，請記住他們的名字是，基羅納。