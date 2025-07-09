暴雨最新消息｜天文台提示：未來一兩小時廣泛地區可能受大雨影響

【丹娜絲／紅雨／黃雨／暴雨警告／明日的天氣／hko／熱帶氣旋／移動路徑】熱帶氣旋丹娜絲「回馬槍」襲廣東，強雷雨帶及相關的強陣風周三（9日）晚上近10時南下，天文台在11時發出黃色暴雨警告信號，並於11時45分改發紅色暴雨警告信號，生效一小時，至周四（10日）凌晨0時45分「降呢」回黃色暴雨警告信號，並於凌晨1時40分取消。至凌晨4時，天文台再發發出特別天氣提示，稱未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。



天文台周三深夜曾發出新界北部水浸特別報告，新界西一小時雨量40毫米以上。受水浸影響，新田公路往元朗方向近模範鄉全線在午夜起封閉。



丹娜絲在周三深夜已在福建減弱為低壓區，不過其殘餘仍向西南移動，可能在廣州附近掠過，而南側的活躍西南季候風會在星期四及五（10日及11日）普遍影響珠江口一帶，預料本港會有暴雨及狂風雷暴。



▼7月10日星期四 暴雨天氣▼

7月10日凌晨00:12的雷達圖顯示，強雷雨帶已橫過香港，雨區主要在大嶼山。（天文台圖片)

7月10日約凌晨0時半，葵芳已停雨，但地上仍有積水。（歐陽德浩攝）

7月10日約凌晨0時半，葵芳已停雨，但地上仍有積水。（歐陽德浩攝）

7月10日約凌晨0時半，葵芳已停雨，但地上仍有積水。（歐陽德浩攝）

【04:00】天文台特別天氣提示：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【02:25】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午6時正，預料香港有狂風雷暴。

【02:25】天文台取消新界北部特別水浸報告。

【01:40】天文台取消黃色暴雨警告信號，但提醒雖然暴雨警告已經取消，但市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。

【00:45】天文台改發回黃色暴雨警告信號。在截至00:00的一小時，大雨主要落在新界西，一小時雨量超過40毫米。

截至7月10日00:00的一小時，新界西元朗、八鄉及屯門雨量逾40毫米。(天文台圖片）

【00:05】運輸署指因水浸，新田公路(往元朗方向)近模範鄉的全線現已封閉。受影響巴士路線須改道行駛，提醒駕駛人士請考慮改用其他道路。

7月10日凌晨0時許狂風暴雨，大埔雷電交加，有居民捕捉到閃電一刻。（讀者Iris Lam提供圖片）

7月10日凌晨0時許狂風暴雨，大埔雷電交加，有居民捕捉到閃電一刻。（讀者Iris Lam提供圖片）

7月10日凌晨0時許狂風暴雨，大埔雷電交加，有居民捕捉到閃電一刻。（讀者Iris Lam提供圖片）

▼7月9日星期三 暴雨天氣▼

【23:55】天文台發出新界北部水浸特別報告。

【23:45】天文台發出紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【23:35】天文台指與丹娜絲殘餘相關的大驟雨及狂風雷暴正影響本港，如該雷雨帶進一步發展，天文台有機會需要發出紅色暴雨警告信號。

7月9日晚上23:24的雷達圖顯示，強雷雨帶及相關的強陣風已覆蓋新界，正南下逼近九龍、港島及大嶼山。（天文台圖片)

7月9日截至晚上23:30的一小時，新界普遍錄得超過10毫米雨量。（天文台圖片)

7月9日截至晚上23:39，本港廣泛地區行雷閃電。（天文台圖片)

7月9日深夜南下強雷雨帶首先抵達上水一帶，傾盤大雨，馬路水浸，巴士駛經時濺起積水。（香港01記者攝）

7月9日深夜南下強雷雨帶首先抵達上水一帶，傾盤大雨。（香港01記者攝）

7月9日深夜南下強雷雨帶首先抵達上水一帶，傾盤大雨。（香港01記者攝）

7月9日深夜南下強雷雨帶首先抵達上水一帶，傾盤大雨。（香港01記者攝）

【23:15】天文台指熱帶氣旋丹娜絲已在福建減弱為低壓區。不過按照目前預測，丹娜絲的殘餘會往西南方向移動，並在明日（10日）進入廣東，隨後可能在廣州附近掠過，而南側的活躍西南季候風會在明日及星期五（7月11日）普遍影響珠江口一帶，預料本港會有暴雨及狂風雷暴。

7月9日晚上22:42的雷達圖顯示，強雷雨帶及相關的強陣風已逼近港深接壤地區。（天文台圖片)

7月9日晚上22:40衞星圖顯示，在大灣區城市上空，有強對流天氣。（天文台圖片)

【23:00】強雷雨帶及相關的強陣風已逼近港深接壤地區，天文台發出黃色暴雨警告信號。

【22:30】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【22:25】澳門地球物理氣象局指現時珠江口附近已出現強對流天氣，未來2至3小時將可能出現強雷雨及陣風，請市民留意。

【22:00】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【22:00】天文台發出雷暴警告，有效時間至明日凌晨1時正，預料香港有狂風雷暴。預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。

【21:55】天文台：位於廣東的強雷雨帶及相關的強陣風正逐漸向南移動，可能在未來兩三小時影響本港。市民應提高警惕。

7月9日晚上21:54的雷達圖顯示，指位於廣東的強雷雨帶及相關的強陣風正逐漸向南移動。（天文台圖片)

【18:00】天文台：熱帶氣旋丹娜絲正橫過福建。按照目前預測，丹娜絲會往西南方向移動，逐漸減弱，並在明日（7月10日）進入廣東，隨後其殘餘可能在廣州附近掠過，而南側的活躍西南季候風會在明日及星期五（7月11日）普遍影響珠江口一帶，預料本港會有暴雨及狂風雷暴。同時，天文台會視乎本地風力變化，考慮發出強烈季候風信號。在暴雨及較強西南季候風的共同影響下，珠江口一帶的天氣會較為惡劣。市民請留意天文台的最新天氣預測及警告。

熱帶低氣壓丹娜絲7月9日20時集結在香港之東北約500公里，中心附近最高持續風速為每小時45公里。（天文台圖片)

天文台預測熱帶氣旋丹娜絲的殘餘7月10日進入廣東，隨後其殘餘可能在廣州附近掠過，距離天文台以北約130公里。（天文台圖片)

天文台傍晚指出，熱帶氣旋丹娜絲正橫過福建。按照目前預測，丹娜絲會往西南方向移動，逐漸減弱，並在明日（10日）進入廣東，隨後其殘餘可能在廣州附近掠過，而南側的活躍西南季候風會在明日及星期五（11日）普遍影響珠江口一帶，預料本港會有暴雨及狂風雷暴。

天文台會視乎本地風力變化，考慮發出俗稱「黑球」的強烈季候風信號。在暴雨及較強西南季候風的共同影響下，珠江口一帶的天氣會較為惡劣。

▼2023年9月7日 龍翔道在黑色暴雨警告下嚴重水浸▼



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