申訴公署刪報告｜政府落實改善建議？ 公署曾促立檔案法10年無果
撰文：林子慰
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申訴專員公署早前移除網站三年前的舊資料，包括調查政府部門的報告、新聞稿和年報等，引起社會譁然，申訴專員陳積志今（19日）解釋，下架舊報告為方便市民，重申政府在兩年內已經落實以往公署提出的大部分建議，若繼續保留舊報告會誤導市民。
政府檔案處前處長朱福強認為該理由不合理，反問公署是否肯定政府已解決全部2023年4月前的建議。他亦舉例稱，公署2014年調查報告中曾倡議政府盡快設立檔案法，惟至今還未立法。
公署指政府一般兩年落實改善建議 舊報告誤導公眾
申訴專員公署早前被揭露在網站移除大量資料，包括調查政府部門的報告、新聞稿、年報，以及詳列市民投訴個案的「《公開資料守則》個案欄目」。公署今日發文稱，近年給予政府部門及相關公營機構的建議，一般在兩年多內已獲得落實，2023年4月之前的調查報告已不合時宜，甚或對公眾有所誤導，因此網站只有2023年4月後的調查報告。
檔案處前處長：公署肯定政府已落實2023年4月前報告全部建議？
政府檔案處前處長朱福強認為該說法牽強，僅為公署藉口。他反問公署是否肯定政府已解決2023年4月前的報告全部建議？
他舉例指公署2014年調查報告中曾倡議政府儘快設立檔案法，惟至今還未立法，可見說法與事實不符。他強調公署監察政府部門，應為市民守門口，如政府已改善調查報告中的建議，下架無可厚非，但不應以年期一刀切。
朱福強：無檔案法 政府封存資料亦無可奈何
朱福強相信公署並非銷毀資料，惟現時未有檔案法，查閱及檔案權利無法律保障，政府往往只按照行政便利管理檔案，「當局將檔案封存亦無辦法」。
與公署發文說法一樣，外訪返港的申訴專員陳積志今晚回覆《香港01》記者稱，將舊報告下架是為方便市民瀏覽網頁和提出申訴，重申以往公署提出的大部份建議，政府在兩年內已經落實，若繼續保留，「可能有啲誤導，我哋覺得無保留嘅必要。」
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