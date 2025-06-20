夏寶龍訪港｜今早晤工商界　上月提「四點希望」促唱響港澳與國家

中央港澳辦主任夏寶龍展開第三日訪港行程，今（6月20日）早在政府總部與工商界代表會晤。這是夏寶龍繼去年11月8日在深圳出席座談會後，再次與本港工商界人士直接交流。



另據了解，夏寶龍今日下午將到海洋公園探訪「港產」大熊貓「加加」、「得得」及中央贈予香港的第三對大熊貓「安安」、「可可」。



港澳辦去年11月8日在深圳舉辦「2024年香港工商界人士座談會」，夏寶龍親自南下，同與會29位香港工商界代表交談。出席的香港工商界人士包括李嘉誠兒子李澤楷、新鴻基地產主席郭炳聯、恒基兆業地產主席李家傑、新世界發展行政總裁馬紹祥。

去年11月在深圳見29工商界代表 提出建好三個「港」、支持北都發展

夏寶龍當時兩度以「推動經濟發展的主力軍」形容香港工商界，提醒他們要勇於擔當，以「實際行動」詮釋愛國愛港，共同建設美好香港，在強國建設、民族復興偉業中更好發揮作用。政界分析中央想呼籲香港企業家幫助香港參與國家深化改革，勉勵港商繼續努力傳承，爲中國式現代化建設添磚加瓦。

11月8日，港澳辦主任夏寶龍在深圳主持「2024年香港工商界人士座談會」。（資料圖片）

夏寶龍同時以俗语「一招鮮、吃遍天」提醒香港不能吃老本。他敦促香港要建設好陸、海、空三個「港」，以及加大創科資源投入，將大創新產業規模，促請工商界支持北部都會區等長遠規劃。

上月考察澳門時明言「資本無國界、商人有祖國」

今年5月，夏寶龍在澳門與當也工商界人士座談時，再對港澳兩地工商界提出「四點希望」包括發揚鬥爭精神，團結一致愛國護港、愛國護澳；堅定發展信心，紥根港澳繼續做大做強；發揮自身優勢，突出重圍擴大開放、擁抱世界；面向海外講好港澳故事，旗幟鮮明唱響港澳、唱響中國。

圖為2025年5月12日，中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室夏寶龍澳門與工商界人士座談。（澳門新聞局圖片）

因應中美爆發關稅戰及長和集團賣碼頭風波，夏寶龍又強調，資本無國界，商人有祖國，針對霸權行徑，若「下跪」求饒，鼓吹「商人純逐利」而不顧國家利益，必為包括港澳同胞在內的中國人民所不齒。